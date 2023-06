Tennis : Un Masters 1000 bientôt délocalisé ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis 2009, les tournois dits "Masters 1000" n'ont pas changé. D'Indian Wells et Miami à Paris-Bercy, les meilleurs joueurs du monde ont 9 opportunités chaque année de soulever l'un des plus gros trophées dans le monde du tennis. Récemment, l'ATP a voulu changer les choses : harmoniser le format de tous les Masters 1000 pour les calquer sur le modèle des tournois californien et floridien. Mais cette opération pourrait mettre en danger certains tournois, à l'image de Cincinnati dont la délocalisation est en pleine discussion.

Organisé pendant l'été avant l'US Open depuis la nuit des temps, le tournoi de Cincinnati est forcément l'un des plus importants. Mais avec le nouveau format instauré par l'ATP pour les Masters 1000 dès cette année, le tournoi changera à partir de 2025 pour passer au niveau supérieur : tableau de 96 joueurs étalé sur deux semaines, comme c'était le cas pour Indian Wells et Miami, et désormais Madrid, Rome et Shanghai.

Nouveau format en 2025

La nouvelle est tombée il y a quelques semaines : deux autres Masters 1000 suivront le mouvement à partir de 2025, celui au Canada et Cincinnati. Chaque année, les hommes et les femmes alternent entre les villes de Montréal et de Toronto pour l'Open du Canada mais il faudra vite enchaîner puisque l'US Open arrive toujours à grands pas. Ces deux tournois accueilleront donc 96 joueurs et seront étalés sur un mois dans le calendrier, de quoi forcément réduire le nombre de tournois pendant l'été.

Indian Wells, Miami... Ces tournois qui ressemblent de plus en plus à des Grands Chelems https://t.co/nWTkChwbdn pic.twitter.com/AWWsGF3P1T — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

Cincinnati délocalisé ?

Organisé au beau milieu de l'Ohio, le tournoi de Cincinnati n'est pas vraiment le plus réputé de l'histoire du tennis. C'est pour cela que des rumeurs sur sa délocalisation commencent à émerger pour accueillir le tournoi dans un endroit plus développé. En effet, un immense projet de 400 millions de dollars avec 40 courts est envisagé à Charlotte, en Caroline du Nord, dans le but également d'en faire un centre de formation pour les jeunes joueurs. L'opération serait prévue pas avant 2026 si elle aboutissait mais toutes les solutions sont étudiées. Rester sur place fait également partie des possibilités.

Les tournois en France en danger ?

A l'heure actuelle, il est forcément plus logique d'organiser des Masters 1000 sous le nouveau format dans un endroit qui puisse accueillir les joueurs et les joueuses. A cause de cette réforme, Monte-Carlo et Bercy sont clairement en danger si l'ATP veut poursuivre son plan. Il est impossible d'accueillir autant de joueurs dans ces sites pour des tournois encore plus longs et une délocalisation pourrait voir le jour... Espérons que la France garde la main sur au moins un tournoi de cette catégorie.