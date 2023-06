Tennis : Nadal hors du top 100, une immense anomalie

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté depuis l'Open d'Australie et une blessure au psoas, Rafael Nadal connaît une saison cauchemardesque. L'Espagnol pourrait même ne pas rejouer du tout avant 2024 comme il l'a annoncé récemment. Mais la conséquence directe de cette longue absence se voit aussi sur le classement. Cette semaine, il pointe à la 136ème place mondiale puisqu'il n'a pas pu défendre son titre à Roland-Garros.

Eloigné des terrains depuis cinq mois, Rafael Nadal va descendre encore plus loin. Sa sortie du top 10 il y a quelques semaines avait déjà étonné, lui qui n'avait pas connu un classement à deux chiffres depuis 2005. C'était comme un signe qu'une page se tournait dans l'histoire du tennis. Désormais, on en est presque sûr, Nadal devrait terminer sa carrière en 2024.

Sortie du top 100

Alors qu'il avait la plus grande série de présence dans le top 100 parmi les joueurs en activité, et de loin, Rafael Nadal ne fait plus partie de ce chiffre symbolique depuis lundi. Après 1050 semaines consécutives, soit depuis avril 2003, le Majorquin doit quitter le top 100. C'est un signe incroyable de longévité puisqu'à titre de comparaison, Carlos Alcaraz et Holger Rune n'étaient pas encore nés.

C’est une première, Djokovic terrasse Nadal et Federer https://t.co/WANzmzYrBK pic.twitter.com/tLRl5heaUM — le10sport (@le10sport) June 12, 2023

Grand danger au retour

S'il n'a pas encore donné de date retour, Rafael Nadal devrait observer une période de convalescence de cinq mois. Normalement, on ne devrait pas le revoir avant 2024 et son retour sera forcément surveillé. En effet, il pourra bénéficier un certain temps de son classement protégé mais il pourrait démarrer fort si le tirage au sort n'est pas très clément avec lui. C'est une situation qu'il n'a pas connu depuis très longtemps : être en danger en tant que non tête de série.

Objectif terre ?

En 2024, Rafael Nadal a prévu de faire ses adieux au tennis. Et apparemment, il aurait prévu de faire une petite tournée dans les tournois qui ont marqué sa carrière. Forcément, il devrait mettre l'accent sur la saison sur terre battue, où il aura des derniers objectifs à accomplir. Il aura d'abord une première mission : essayer de remonter au classement pour, par exemple, être assuré de participer aux Jeux olympiques de Paris.