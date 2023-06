Nishikori, Raonic, Venus... Ces champions qui reviennent

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A peine le tournoi de Roland-Garros terminé, l'heure du gazon a sonné pour les joueurs du circuit. Loin des événements historiques de la capitale française, certains ont préparé un retour étonnant voire parfois totalement inattendu. Il est donc l'heure de se pencher sur ces anciens champions qui ont déjà marqué l'histoire du tennis.

Un peu loin des radars en ce moment après Roland-Garros, d'anciens champions font leur grand retour sur le court après de nombreux mois d'absence pour diverses raisons. Certains que l'on pensait perdus pour toujours se laissent une nouvelle chance de revenir au plus haut niveau, comme c'est le cas pour Kei Nishikori, Milos Raonic ou encore Juan Martin del Potro.

Nishikori et Raonic de retour

Parmi les joueurs issus de la génération martyrisée par le Big 3, Kei Nishikori et Milos Raonic font certainement partie des noms les plus connus. Le Japonais et le Canadien ont tous les deux disputé une finale en Grand Chelem, à l'US Open pour le premier cité et à Wimbledon pour le second. Nishikori n'a plus joué depuis octobre 2021 en raison de blessures à la hanche et à la cheville mais prévoit un retour en douceur sur le circuit Challenger à partir de cette semaine. Raonic l'imite mais sur le circuit principal : absent depuis quasiment deux ans, le Canadien a même décroché une première victoire lundi sur le gazon de 's-Hertogenbosch.

Venus Williams ne s'arrête plus

Alors qu'elle fêtera ses 43 ans dans quatre jours, Venus Williams n'a toujours pas raccroché les raquettes. L'Américaine, désormais la joueuse en activité la plus titrée en Grand Chelem, joue cette semaine également à s'-Hertogenbosch. En janvier dernier, elle avait déjà effectué un retour, accrochant même une victoire avant de se blesser. Selon toute vraisemblance, on devrait la retrouver à Wimbledon début juillet pour une... 24ème participation. Une longévité exceptionnelle qui interroge tout de même.

Del Potro comme dans un rêve