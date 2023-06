Tennis : La course pour aller aux Jeux olympiques démarre !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est la fin de l'édition 2023 de Roland-Garros mais l'action est loin d'être terminée. En effet, cette semaine marque le début de la "course" pour faire partie des 56 joueurs qui seront de la partie lors des Jeux olympiques de Paris à l'été 2024. En effet, c'est le classement au lendemain de l'édition 2024 de Roland-Garros qui fera office de liste pour le tournoi olympique.

Comme le classement est calculé de manière hebdomadaire sur l'ensemble des résultats lors des 52 dernières semaines, les joueurs et les joueuses doivent donc s'illustrer à partir de maintenant et jusqu'à Roland-Garros 2024 pour espérer faire partie du voyage olympique. C'est la date qui a été choisie, environ un mois et demi avant le début du tournoi des Jeux. Sur le circuit habituel, c'est le délai normal pour les Grands Chelems puisque les listes pour ces tournois sont établies 6 semaines avant le début.

La course est lancée

C'est donc le grand départ de cette petite course aux Jeux olympiques. Dans un an à la même période, on saura qui participera au tournoi olympique. Il faut rappeler que les tableaux sont des tableaux de 64 joueurs mais les 56 mieux classés seront automatiquement conviés si les conditions le permettent. En effet, c'est un objectif déjà difficile à atteindre pour certains mais il y a seulement 4 quotas par nation. Pour des nations très représentées au classement, cela pourrait devenir rapidement un problème.

Rafael Nadal invité ?

En annonçant qu'il prenait le temps pour réussir pleinement sa convalescence, Rafael Nadal a confié que la saison 2024 serait probablement sa dernière. L'un des derniers objectifs de sa carrière sera donc les Jeux olympiques, qui se disputeront en plus dans un lieu qui lui a si souvent réussi : Roland-Garros. Mais en raison de ses nombreux pépins physiques récemment, le Majorquin pointe actuellement à la 136ème place mondiale. A priori, il devrait encore descendre très loin puisqu'il n'a pas prévu de rejouer avant 2024. Si le retour est compliqué, il pourrait avoir quelques difficultés à remonter dans les 56 meilleurs joueurs du monde. En revanche, il pourrait profiter d'une invitation spéciale réservée aux anciens vainqueurs, lui qui a obtenu la médaille d'or à Pékin en 2008.

L'objectif d'une vie

Pour certains, la tâche sera forcément beaucoup plus difficile que pour d'autres. En faisant son retour à la compétition plus tôt cette année, Gaël Monfils a également fait des Jeux son objectif de fin de carrière. En grande difficulté physique depuis son retour, le Français va certainement devoir cravacher un peu plus puisque le contingent français est déjà bien représenté. Mais les 52 prochaines semaines devraient être remplies de surprises...