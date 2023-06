Roland-Garros : Djokovic hors du commun, elle hallucine

Baptiste Berkowicz

Sacré pour la troisième fois de sa carrière à Paris, Novak Djokovic totalise 23 victoires en Grand Chelem. Un record dans l'Histoire du tennis. Une régularité qui place le Serbe au sommet et qui fascine ses pairs, même les plus anciens. Chris Evert, qui compte 18 titres dans les tournois majeurs, considère les performances de Djokovic comme « jamais vues »

À nouveau, Novak Djokovic a terminé une quinzaine de Grand Chelem en soulevant le trophée final. Une habitude prise par le Serbe depuis quinze ans maintenant. Et cette régularité au plus haut niveau pourrait bien mettre tout le monde d'accord à l'heure du débat sur sa place dans l'Histoire du tennis.

« Du jamais vu »

Pour une frange importante des observateurs, Novak Djokovic, vainqueur d’un 23e titre du Grand Chelem à Roland‐Garros, apparaît comme le plus grand joueur de tous les temps. Chris Evert fait partie de cette majorité. « Au cours des 50 dernières années, j’ai vu et étudié tous les champions de tennis. Je n’ai jamais vu quelqu’un comme Novak Djokovic. La combinaison de force mentale, physique et émotionnelle qui entre dans chaque coup est inégalée. Il est temps d’apprécier cet homme à sa juste valeur », a souligné sur Twitter la légende américaine.

Un palmarès inégalable