«Il n’y a plus de débat» : Djokovic surclasse Roland-Garros, Nadal et Federer sont à terre

Alexis Brunet

Le monde du tennis est unanime, Novak Djokovic a frappé un grand coup en s'imposant en finale de Roland-Garros. Le Serbe a d'ailleurs peut-être mis fin à l'éternel débat du GOAT. Pour Marion Bartoli c'est sûr, le Djoker est le plus grand joueur de tennis de l'histoire, devant Rafael Nadal et Roger Federer.

10 Open d'Australie, 7 Wimbledon, 3 US Open et donc 3 Roland-Garros. Cela fait au total 23 titres du Grand Chelem. Novak Djokovic est devenu officiellement ce dimanche après-midi le joueur de tennis le plus titré de l'histoire en Grand Chelem. Le Serbe passe devant Rafael Nadal qui est pour l'instant bloqué à 22 sacres, en attendant peut-être d'autres victoires à son retour, s'il arrive à se remettre de ses blessures. Derrière, Roger Federer complète le podium avec 20 couronnes en majeurs.

Marion Bartoli est claire, le GOAT c'est Djokovic

Il va maintenant devenir difficile de nier l'évidence. Les statistiques parlent pour Novak Djokovic, le titre de GOAT devrait donc lui revenir. C'est l'avis de Marion Bartoli, ancienne vainqueure de Wimbledon chez les femmes, comme elle l'a affirmé sur le plateau d' Amazon Prime . « Je pense qu’il va y avoir un immense respect qui va s’installer. En fait jusqu’à maintenant, on disait : Oui, mais Roger (Federer) c’est l’élégance, Rafa (Nadal) c’est les 14 Roland‐Garros. Aujourd’hui, avec ce que Djokovic a fait, il répond à toutes les questions, c’est-à-dire que là, il n’y a plus de débat. On peut moins aimer un style de jeu ou une personnalité, mais on ne peut pas ne pas respecter Novak Djokovic. »

Djokovic lui ne souhaite pas rentrer dans le débat du GOAT