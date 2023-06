Après Roland-Garros, Djokovic peut faire le Grand Chelem calendaire

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur de Casper Ruud en finale du tournoi de Roland-Garros dimanche, Novak Djokovic a une fois de plus marqué l'histoire du tennis avec un 23ème titre du Grand Chelem. Le Serbe, encore bien au point tennistiquement et physiquement peut aller encore plus loin et on peut déjà penser au Grand Chelem calendaire, un exploit qu'il était proche de réaliser il y a deux ans.

Vainqueur à l'Open d'Australie et à Roland-Garros, Novak Djokovic connaît une année 2023 exceptionnelle. Désormais, il est passé en tête dans la course au record de nombre de titres en Grand Chelem, dans le jardin de son rival espagnol Rafael Nadal. S'il possédait déjà un palmarès plus complet, ce titre scelle peut-être définitivement sa place au sommet des plus grands joueurs de l'histoire. Surtout, l'histoire pourrait continuer de s'écrire...

Record sur record

Il possédait déjà un grand nombre de records mais avec ce 23ème titre en Grand Chelem, Novak Djokovic repousse un peu plus les limites de ce sport. Désormais, hommes et femmes confondus, il ne reste que Margaret Court devant lui avec 24 unités. « Quand on parle de l'histoire, les gens parlent le plus souvent des Grands Chelems, ou bien du nombre de semaines où tu as été numéro 1. J'ai réussi à battre le record de ces 2 paramètres, statistiques. C'est incroyable » a-t-il déclaré.

«Il n’y a plus de débat» : Djokovic surclasse Roland-Garros, Nadal et Federer sont à terre https://t.co/6JuuqaBMmX pic.twitter.com/cGH8g6YEG3 — le10sport (@le10sport) June 12, 2023

Le Grand Chelem calendaire, dernier objectif

En 2021, Novak Djokovic était passé tout proche de gagner les quatre tournois du Grand Chelem, seulement battu en finale par Daniil Medvedev à l'US Open, bouffé par l'événement. Il aura l'occasion de le refaire en 2023 après ses deux victoires, puisqu'il sera le grand favori à Wimbledon dans moins d'un mois et il sera autorisé à voyager aux Etats-Unis cet été. « Bien sûr, le parcours n'est pas terminé. Si je gagne des Grands Chelems, pourquoi j’imaginerais mettre fin à ma carrière qui dure depuis 20 ans déjà ? Je me sens toujours motivé, toujours inspiré pour jouer le meilleur tennis, en particulier sur les Grands Chelems. Ce sont les tournois qui comptent le plus dans l'histoire de notre sport. Je me réjouis à l'avance de jouer Wimbledon » a-t-il confié. Autant dire qu'on n'est pas près de le voir arrêter.

Définitivement devant Nadal et Federer ?