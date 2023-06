Roland-Garros : C’est historique, Djokovic fait une grande annonce

Alexis Brunet

La 122ème édition des Internationaux de France s'est conclue ce dimanche après-midi avec le sacre de Novak Djokovic. Le Serbe est venu à bout en trois sets du jeune Norvégien Casper Ruud. À l'issue de sa victoire, lors de son discours, le Djoker a fait passer un message poignant à la jeunesse.

Après deux semaines intensives, Roland-Garros tirait sa révérence ce dimanche après-midi pour l'édition 2023. Novak Djokovic défiait Casper Ruud pour le titre final chez les hommes. Alors que l'on pouvait croire que le Serbe allait être challengé dès le début, il n'en a rien été. Nole a résisté aux assauts du Norvégien lors de la première manche et il s'est imposé finalement en trois sets.

Roland-Garros, un Grand Chelem spécial pour Novak Djokovic

Après ce 23ème sacre en Grand Chelem qui fait de lui le recordman en la matière, dépassant Rafael Nadal et ses 22 titres, Novak Djokovic a tenu à remercier le public du court Philippe-Chatrier, dans des propos relayés par l'Équipe . « Merci pour l'atmosphère spéciale, merveilleuse. Je suis évidemment très heureux de partager ce moment très spécial avec vous et dans ce stade très spécial dans ma vie. Ce n'est pas une coïncidence que je gagne le 23e ici, à Paris. Ce tournoi a été le plus dur de ma carrière à gagner. Avec beaucoup d'émotions, de choses sur le court, et aussi à l'extérieur. Je suis très, très fier et très heureux d'être ici sur ce court très spécial. Merci encore pour votre présence, votre soutien, votre énergie durant tout le tournoi. Je cherche pour un professeur de français, encore ! (Rires.) »

Le message de Djokovic à la jeunesse