Roland-Garros : Swiatek/Muchova, finale inédite !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pour l'avant-dernier jour du tournoi ce samedi, c'est l'heure de la finale femmes ! Cette année, Iga Swiatek et Karolina Muchova se disputeront le titre dans une finale qui s'annonce très intéressante. La Polonaise partira immense favorite comme depuis le début du tournoi mais la talentueuse Tchèque a déjà créé la sensation.

L'affiche de la finale 2023 de Roland-Garros sera donc inédite : Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale et tenante du titre face à la novice à ce stade de la compétition, Karolina Muchova. A Paris, de nombreuses surprises ont déjà eu lieu et sur le plan tennistique, a priori elle a tout pour faire déjouer la patronne.

Muchova, tradition tchèque

Même si elle a percé sur le tard, Karolina Muchova n'arrive pas de nulle part. Elle a déjà atteint les quarts de finale à Wimbledon et les demi-finales à l'Open d'Australie avant de connaître quelques blessures l'année dernière. Au-delà de la 150ème place mondiale en début d'année, la Tchèque est déjà assurée de faire partie du top 20 lundi prochain. Comme depuis toujours, le tennis de ce petit pays ne cesse de se développer. Elle est la 4ème joueuse tchèque à disputer la finale à Roland-Garros depuis 2015, après Safarova, Vondrousova et Krejcikova. A noter que cette dernière avait elle aussi sauvé une balle de match en demi-finale il y a deux ans, avant de s'offrir le titre.

Roland-Garros : Incroyable, il le compare à Federer https://t.co/pGq9Ki16gx pic.twitter.com/uBO9XK04GB — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

Swiatek, la patronne

Sur le toit du monde depuis plus d'un an, Iga Swiatek n'est pas près d'en redescendre. La Polonaise enchaîne les grands succès et elle aura à cœur d'ajouter un nouveau titre à son palmarès. Pourtant, elle a connu quelques difficultés lors des demi-finales puisqu'elle a dû s'employer pour battre la Brésilienne Haddad Maia en plus de deux heures de jeu. Assurée de garder sa place de numéro 1, elle a pour habitude d'être parfaite en finale... Le rendez-vous est pris.

Une opposition intéressante

Grâce à un tennis magnifique à regarder, Karolina Muchova réussit maintenant à obtenir de grands résultats. Les deux joueuses se sont affrontées à une seule reprise, en 2019, pour une victoire de la Tchèque mais beaucoup de temps est passé depuis. Sera-t-elle capable de faire déjouer Swiatek en pratiquant son jeu tout en variations ? Pas sûr, mais l'histoire serait belle pour celle qui aurait pu ne jamais rejouer au tennis.