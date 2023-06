Roland-Garros : Une finale Swiatek/Sabalenka, bonne nouvelle ?

La rédaction

Ce jeudi à Roland-Garros, c'est le premier jour des demi-finales ! Comme d'habitude, les femmes ouvrent le bal et les affiches opposeront d'abord la numéro 2 mondiale Aryna Sabalenka à la Tchèque Karolina Muchova et la patronne du circuit Iga Swiatek à la Brésilienne Beatriz Haddad Maia. Sur le papier, on voit mal comment on pourrait échapper à une finale entre les deux meilleures joueuses du monde, une excellente nouvelle pour un duel qui s'annonce alléchant.

Elle est certainement la seule à pouvoir la battre. Aryna Sabalenka a prouvé cette année qu'elle avait toutes les armes pour briller sur terre battue et battre sa rivale. Iga Swiatek, elle, est dans son jardin à Roland-Garros et vise un troisième titre. Les deux joueuses n'ont toujours pas perdu la moindre manche et le duel annoncé se rapproche de plus en plus.

Duel au sommet

Avant la finale de samedi, il faudra tout de même se débarrasser de leurs adversaires qui font un excellent tournoi et qui sont loin d'être inconnues. Mais en cas de rencontre en finale, on assisterait à une finale de Grand Chelem entre la numéro 1 et la numéro 2 mondiale, une grande première dans le tennis féminin depuis l'Open d'Australie 2018. Pour rappel, la gagnante du tournoi sera au sommet du classement WTA juste après la finale.

Roland-Garros : Le public, gros point noir cette année ? https://t.co/il6w1InTxN pic.twitter.com/suz6KtitWS — le10sport (@le10sport) June 7, 2023

Sabalenka, dernier rempart

Pour empêcher une victoire d'Iga Swiatek à Roland-Garros depuis deux ans, il faut être sacrément solide. L'année dernière, la Polonaise avait déjà survolé le tournoi, ne perdant qu'une seule manche face à la jeune Chinoise Qinwen Zheng. En 2023, elle a même enchaîné les 6/0 même si en quarts de finale, Coco Gauff a opposé une résistance un peu plus importante. Sa dauphine au classement, Aryna Sabalenka semble être la seule à pouvoir la battre comme elle l'a déjà fait à Madrid en finale il y a un mois.

Bonne nouvelle pour le tennis féminin