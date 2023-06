Roland-Garros : Djokovic le surpasse, Nadal hallucine !

Alexis Brunet

À l'occasion de l'édition 2023 de Roland-Garros, Novak Djokovic est rentré encore un peu plus dans l'histoire du tennis. Le Serbe est devenu avec 23 titres du Grand Chelem, le seul détenteur du record en la matière. Il passe ainsi devant les 22 couronnes de Rafael Nadal. L'Espagnol bon joueur a tenu à féliciter le Djoker.

L'édition 2023 de Roland-Garros nous a offert un affrontement final entre Novak Djokovic et Casper Ruud. Et il n'y a pas eu de suspense ce dimanche après-midi à Paris. C'est le Serbe qui s'est imposé en trois sets, faisant parler son expérience face à la jeunesse du Norvégien. Le Djoker s'impose donc pour la troisième fois du côté de la Porte d'Auteuil. Il égale des légendes comme Gustavo Kuerten, Mats Wilander ou bien encore René Lacoste.

Rafael Nadal félicite Novak Djokovic

Novak Djokovic reste encore bien loin des 14 titres de Rafael Nadal à Roland-Garros. Mais le Serbe peut désormais se vanter d'être devant l'Espagnol pour un record prestigieux. Il devient le joueur ayant remporté le plus de tournois du Grand Chelem, avec 23 titres. Il passe donc devant Nadal et ses 22 trophées. Le roi de la terre battue bon joueur a tenu à féliciter le Djoker pour cet exploit, sur son compte Twitter. « Toutes mes félicitations pour cette incroyable réussite. 23, un nombre auquel il était impossible de penser il y a quelques années et tu l'as fait ! Profites-en avec ta famille et ton équipe. »

Roland- Garros : Alcaraz peut trembler, ces statistiques effrayantes de Djokovic https://t.co/fqEsNxHJqL pic.twitter.com/EuPUnjaDkW — le10sport (@le10sport) June 7, 2023

Nadal veut être à Roland-Garros l'année prochaine

Il y a donc beaucoup de respect entre ces deux légendes du tennis. Pour l'histoire, il serait possible que Novak Djokovic et Rafael Nadal s'affrontent une dernière fois à Roland-Garros. L'Espagnol s'est fait opérer dernièrement et après sa récupération, il aimerait disputer une dernière saison sur le circuit. De quoi nous laisser rêver à un ultime affrontement à Paris, entre ces monstres sacrés.