Roland-Garros : Djokovic au sommet, il remet tout en question pour le GOAT

Benjamin Labrousse

Novak Djokovic a désormais obtenu 23 titres du Grand Chelem en remportant ce dimanche son 3ème titre à Roland-Garros. Le champion serbe devance désormais l’Espagnol Rafael Nadal (22 Grand-Chelem). Cette victoire a forcément relancé le débat animé du meilleur joueur de tennis de tous les temps. Ancien champion, Mats Wilander se veut prudent sur cette question.

C’est une première, Djokovic terrasse Nadal et Federer https://t.co/WANzmzYrBK pic.twitter.com/tLRl5heaUM — le10sport (@le10sport) June 12, 2023

Est-il le plus grand tennisman de tous les temps ? Désormais âgé de 36 ans, Novak Djokovic réalise un début d’année 2023 exceptionnel. Car après s’être baladé en janvier dernier du côté de l’Open d’Australie, le Serbe a finalement rencontré très peu de concurrence à Roland-Garros. Seul Carlos Alcaraz a semblé être en mesure de l’inquiéter, mais les crampes du jeune Espagnol auront eu le dernier mot. Alors que son grand rival Rafael Nadal ne rejouera pas avant 2024, Novak Djokovic est désormais seul, du haut de ses 23 titres en Majeur.

« J’associe toujours Novak à Federer et Nadal », Wilander ne se mouille pas sur la question du GOAT

Dans les colonnes de l’Équipe , Mats Wilander s’est interrogé sur la question du GOAT (Greatest of All Time). Pour beaucoup, ce nouveau succès du Serbe plie les débats. « Bien sûr, tout le monde va retenir ce chiffre de 23 titres en Majeur, faramineux et intimidant. Un chiffre qui fait de Novak Djokovic le meilleur de tous les joueurs en Grand Chelem. Oui, clairement, il est le meilleur. Est-il pour autant le "Greatest" (le plus grand) de l'histoire du tennis ? Je l'ignore parce qu'on peut considérer que ce qualificatif se nourrit d'autres choses que de stats, comme l'influence que l'on a eue sur le jeu. J'associe toujours Novak à Federer et Nadal. Pour moi, aujourd'hui, c'est lui qui porte haut l'étendard du Big 3 » , affirme le Suédois.

Mats Wilander « aimerait dépasser ce nombre de 23 » victoires pour Djokovic