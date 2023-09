Tennis : Incroyable, cette légende donne le nom d'un futur vainqueur en Grand Chelem

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent comme toujours à la Laver Cup qui porte son nom, la légende Rod Laver continue ses apparitions lors de grands tournois sur le circuit ATP. L'Australien, seul joueur à avoir réussi le Grand Chelem calendaire dans l'ère Open, s'est récemment exprimé dans une séance de questions/réponses sur son compte Twitter. Et il croit beaucoup en une certaine domination du tennis américain dans les années à venir.

Depuis l'année dernière, un certain sentiment de révolte du côté du pays de l'oncle Sam semble émerger. En effet, autrefois la nation dominatrice, les Etats-Unis ont perdu de leur superbe depuis 20 ans, date du dernier titre en Grand Chelem chez les hommes (Andy Roddick à l'US Open). L'un des indices de ce renouveau américain réside peut-être dans les résultats lors de la Laver Cup : la Team World, terrassée à chaque fois, vient de remporter les deux dernières éditions. Et Rod Laver croit beaucoup en un nouveau visage : Ben Shelton.

Shelton, le prochain vainqueur américain ?

Champion universitaire en 2022, Ben Shelton a lancé sa carrière professionnelle il y a un peu plus d'un an. L'Américain de 20 ans a fait quelques coups d'éclat et a réussi à grimper dans le top 100 à la toute fin de l'année. Pour son premier voyage en dehors de son pays, il a atteint les quarts de finale à l'Open d'Australie avant de peiner toute la saison jusqu'à l'US Open, où il a fini demi-finaliste. Le voilà désormais 20ème. « Shelton est la nouvelle pépite du circuit. Nous allons le voir gagner un Grand Chelem. Il a l'un des plus grands services du moment, c'est un gaucher avec de la puissance, il ne fait pas beaucoup de fautes directes. Quand il voit une ouverture, il y va » estime Rod Laver.

Un renouveau américain indéniable

Avec la présence de plusieurs joueurs américains dans le top 20 voire le top 10 depuis deux saisons, il est certain qu'il se passe quelque chose de l'autre côté de l'Atlantique. Derrière les deux victoires de la Team World à la Laver Cup, composée en majorité par des Américains, c'est autant de joueurs capables de s'offrir de grandes victoires. Rod Laver a d'ailleurs fait une grande prédiction. « Tous les membres du Top 10 peuvent se distinguer et même gagner à Melbourne. Mais je verrais bien un finaliste surprise comme Tiafoe. Il en est certainement capable » confirme l'Australien.

Une disette historique

Pour une nation comme les Etats-Unis, 20 ans sans titre en Grand Chelem est plus qu'une disette. C'est une catastrophe pour ce pays qui a vu le tennis apparaître il y a très longtemps. Mais depuis deux décennies, l'Europe a mis la main sur le tennis masculin et a priori, il faudra encore attendre un peu. Pour le moment, il paraît difficile de voir Ben Shelton s'imposer en Grand Chelem. Novak Djokovic n'a pas encore terminé sa carrière et sa relève semble déjà bien assurée...