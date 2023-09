Tennis : Alcaraz avec Djokovic, le rêve fou de Federer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Patron de la Laver Cup depuis sa création en 2017, Roger Federer connaît un succès fou avec sa compétition. Pourtant, celle-ci suscite toujours beaucoup de critiques cette année en raison du casting et l'édition 2023 a même été très décevante d'un point de vue ambiance et suspense. D'ailleurs, pour l'année prochaine, le Suisse a déjà des idées dans la tête : réunir tous les meilleurs joueurs du monde.

On ne peut pas dire que le bilan de l'édition 2023 de la Laver Cup soit très positif. Entre l'écrasante victoire de la Team World et un casting totalement remanié à la dernière minute, Roger Federer doit être un peu déçu. L'année prochaine, la compétition aura lieu à Berlin et ce dernier rêve de pouvoir associer les tout meilleurs joueurs du monde. Il faudra sûrement sortir le chéquier...

Federer dévoile sa team de rêve

Si Roger Federer reste le "chef" de cette compétition, il n'en reste pas moins un grand compétiteur et souhaite que la Team Europe gagne à chaque fois. Mais cette année, il a eu bien du mal à trouver de sérieux candidats, surtout après les forfaits de Holger Rune et Stéfanos Tsitsipas. Il a donc révélé son équipe de rêve. « J’aimerais revoir Novak. En fait, j’adorerais voir Alcaraz et Novak dans la même équipe. Avoir aussi Medvedev serait évidemment génial » a-t-il déclaré, en ajoutant que voir Zverev, Rune et Rublev compléter l'équipe serait extraordinaire.

Tennis : Le calendrier ATP décalé, bientôt la norme ? https://t.co/XSdpX1yRJl pic.twitter.com/yRQdXOxgXY — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Un frein potentiel à la progression ?

De nos jours, les joueurs ont pris l'habitude de beaucoup jouer tout au long de l'année. L'une des raisons s'explique par l'accumulation d'exhibitions dans le calendrier. La Laver Cup n'est pas vraiment considérée comme telle pour les joueurs au vu des sommes gagnées pour participer le temps d'un week-end. Pour autant, sa place dans le calendrier est un peu problématique et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Carlos Alcaraz n'a pas encore participé à cet événement. Novak Djokovic, lui, n'était présent qu'à deux éditions. Récemment, Rafael Nadal a indiqué qu'il était préférable de se concentrer sur sa progression personnelle.

Une compétition bénéfique au tennis ?