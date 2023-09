Tennis : Federer proche du tennis, une réelle ambition

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Retraité officiellement depuis un an, Roger Federer s'est un peu éloigné du monde du tennis. Le Suisse, qui a arrêté sa carrière à 41 ans, a souhaité profiter de sa famille loin des caméras mais il continue toujours de s'occuper fièrement de sa compétition, la Laver Cup. Ce week-end, quelques-uns des meilleurs joueurs du monde ont brillé dans une compétition qui tient cher au Maestro.

Personne n'a oublié Roger Federer. Encore moins son au revoir au monde du tennis, il y a un an à Londres en compagnie de Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray entre autres. Le Suisse, véritable légende du sport, attire les foules partout où il passe et un an, il n'a pas fait énormément d'apparitions. Pourtant, il a confié sur le court à Vancouver qu'il comptait garder une certaine proximité avec le tennis.

Une série d'exhibitions ?

Même avant de ranger les raquettes, Roger Federer réfléchissait déjà à son avenir après le tennis. Il a évoqué à plusieurs reprises la possibilité d'organiser des exhibitions un peu partout dans le monde, un peu à la manière de la Laver Cup. Evidemment, malgré son genou, il reste un artiste raquette en main, comme il l'a prouvé en échangeant quelques balles avec quelques espoirs canadiens vendredi. « J’ai beaucoup d’amis dans le monde entier qui me manquent, et bien sûr le tennis et la compétition me manquent, surtout les moments chauds des grands matchs, l’atmosphère dans les plus grands stades du monde. Sans aucun doute, je referais tout ce que j’ai fait si je le pouvais » a-t-il déclaré.

Proximité avec le tennis

Depuis un an, Roger Federer a souvent refusé les invitations pour profiter pleinement de sa fin de carrière. Le Maestro a tout de même envie de garder une proximité avec son sport comme il l'a confié sur le court. « Je me suis fait une promesse après ma retraite, celle de ne pas être un inconnu sur le circuit en restant proche du tennis. Je n’ai pas l’intention de voyager tout le temps, mais le fait d’avoir été à Halle, à Wimbledon et maintenant ici me rend très heureux » dit-il.

Coup dur à la Laver Cup

Alors qu'il avait pris les devants en prenant la défense de sa compétition en fin de semaine dernière, Roger Federer ne doit pas être très satisfait par l'édition 2023. Outre le manque de spectacle dû à l'écrasante victoire de la Team World, c'est surtout le manque de cohérence entre les attentes de tous les joueurs qui interroge.