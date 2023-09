Tennis : La Laver Cup de retour, catastrophe en vue cette année ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grande compétition spectacle, la Laver Cup fait son grand retour ce week-end à Vancouver. Créée en 2017 sous l'impulsion de Roger Federer, elle réunit les meilleurs joueurs européens pour affronter les meilleurs joueurs du reste du monde. Un format particulier qui engendre pas mal de questions cette année puisque la différence d'attente par rapport à l'an dernier est énorme. Pourtant, le principal intéressé n'hésite pas à défendre "sa" compétition.

L'année dernière, la Laver Cup était la compétition de départ à la retraite de Roger Federer. A 41 ans, le Suisse a décidé de terminer sa carrière sur une émotion exceptionnelle entouré de ses amis et rivaux. D'ailleurs, Rafael Nadal, son dernier partenaire de double, n'avait pas pu retenir ses larmes non plus dans une salle pleine à Londres. Cette année, il faut bien avouer que cette compétition met beaucoup moins l'eau à la bouche...

Une opportunité énorme pour les joueurs

Critiquée parce qu'elle n'est pas considérée comme une vraie compétition, la Laver Cup a tout de même un grand défenseur : son créateur. Roger Federer a été interrogé à son arrivée à Vancouver et il a tenu à défendre sa compétition. « Si l'on regarde les dernières éditions, elles se sont toutes déroulées à guichets fermés et ont toutes été très amusantes. Pour moi, le plus important est que les joueurs sont repartis avec beaucoup d'informations dans leur sac à dos et qu'ils peuvent maintenant les appliquer dans leur entraînement quotidien, dans leur vie de tous les jours sur le court, en pensant qu'à la Laver Cup ils ont appris quelque chose de gens comme John McEnroe ou Björn Borg, ou peut-être en parlant avec Rafa, moi, Novak ou Laver lui-même » a déclaré le Suisse.

Des souvenirs pour la jeune génération

Si les joueurs invités jouent la compétition à fond et prennent visiblement du plaisir, il faut bien avouer que la Laver Cup ressemble plus à un grand spectacle mettant en scène quelques-uns des meilleurs joueurs mondiaux. « Il ne faut pas sous-estimer ces événements. Vous créez des souvenirs pour les enfants et leurs parents qui peuvent regarder en arrière et se dire, regardez, souvenez-vous de la fois où la Laver Cup était à Vancouver, cela vous a inspiré à prendre une raquette de tennis ou à vous entraîner plus dur ou vous avez eu la chance de rencontrer l'un des joueurs » poursuit Federer.

Un casting 2023 difficile à apprécier ?

Même si Roger Federer a fait une apparition sur le court le temps d'une interview, le casting de l'édition 2023 ne fait pas non plus rêver. La plupart des meilleurs joueurs mondiaux sont soit absents ou ont déclaré forfait quelques jours avant la compétition. Finalement, la Team Europe est composée de Rublev, Ruud, Davidovich Fokina, Hurkacz, Monfils et Fils et la Team World de Tiafoe, Fritz, Paul, Shelton, Auger-Aliassime et Cerundolo.