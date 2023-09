Tennis : Nadal dévoile ses ambitions pour 2024 !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette semaine, Rafael Nadal enchaîne les grosses déclarations par rapport à la fin de sa carrière qu'il imaginait prendre fin en 2024 comme il l'a annoncé en mai dernier. L'Espagnol, blessé depuis le début de l'année, se remet doucement à l'entraînement et est encore très loin d'un retour au plus haut niveau. Néanmoins, il a fait une révélation par rapport aux Jeux olympiques de Paris, qu'il aimerait disputer avec un certain Alcaraz.

Rafael Nadal s'est beaucoup exprimé cette semaine à la télévision espagnole. L'homme aux 14 titres à Roland-Garros a prévu de faire de 2024 sa dernière année mais rien n'est encore décidé et il pourrait aller plus loin s'il sent que son corps tient bon. Pas épargné par les blessures durant sa carrière, c'est bien son corps qui sera le facteur principal dans sa décision. Même si 2024 sera probablement sa dernière année sur le circuit, il a envie de tout tenter pour faire de beaux adieux.

Double olympique avec Alcaraz ?

Alors que Carlos Alcaraz avait également exprimé son souhait de pouvoir jouer le double aux Jeux olympiques de 2024 avec Rafael Nadal au moment de Wimbledon cet été, ce dernier est allé dans ce sens. « Je n'ai pas eu la moindre conversation avec lui dans ce sens. Mais j'aimerais aussi, et ce serait une bonne motivation, un encouragement pour moi, clôturer mon cycle olympique en jouant avec Carlos, avec tout ce qu'il est en train de réaliser, avec les jeunes et avec le grand avenir qu'il a devant lui » peut-on lire dans le quotidien As .

Le moment parfait pour arrêter ?

Si jamais Rafael Nadal arrive en forme l'été prochain pour disputer les Jeux olympiques, ce serait une formidable manière de conclure une carrière. Pour rappel, les Jeux olympiques de Paris se disputeront à Roland-Garros évidemment en ce qui concerne le tennis, un lieu que l'Espagnol connaît très bien. Dans sa carrière, Nadal a déjà été champion olympique en simple (Pékin 2008) et en double (Rio 2016).

Début de réponse en novembre

Rafael Nadal a aussi révélé qu'à l'heure actuelle, même s'il a repris légèrement l'entraînement, il était totalement dans le flou. Après sa blessure au psoas à l'Open d'Australie, il pensait d'abord pouvoir reprendre la compétition sur terre battue. Mais sa convalescence a été beaucoup plus longue que prévue et il a dû se faire opérer. Depuis quelque temps, il a révélé qu'il reprenait l'entraînement à raison de 3 séances par semaine de moins d'une heure sans vraiment pouvoir mettre de l'intensité. Il attend novembre pour avoir les idées plus claires.