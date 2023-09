Coup de théâtre, Rafael Nadal retourne sa veste pour son avenir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours handicapé par des blessures, Rafael Nadal a annoncé que 2024 serait la dernière saison de sa carrière. Cependant, l'homme aux 14 victoires à Roland-Garros pourrait bien changer d'avis. Et pour cause, l'Espagnol ouvre la porte à une présence sur le circuit en 2025.

Absent depuis le mois de janvier et son élimination au deuxième tour de l'Open d'Australie, Rafael Nadal se fait très discret, surtout depuis l'annonce de son forfait pour Roland-Garros. Par conséquent, du haut de ses 37 ans, l'homme aux 22 titres du Grand Chelem semble très proche de la fin de sa carrière, d'autant plus que son problème au pied ne semble plus vouloir le laisser tranquille. C'est la raison pour laquelle l'Espagnol annonçait récemment que 2024 serait sa dernière année sur le circuit. Cependant, c'est mal connaître le Taureau de Manacor, qui rêve encore d'étendre sa carrière quelques années !

Nadal n'écarte pas l'idée de jouer après 2024 !

« J'ai dit que 2024 serait peut-être ma dernière année. Je le maintiens, mais je ne peux pas le confirmer à 100 %. Je pense qu'il y a de bonnes chances que ce soit le cas, parce que je sais comment est mon corps, mais je ne sais pas comment je serai dans quatre mois. Je suis ouvert à l'avenir », assure Rafael Nadal dans une longue interview accordée à Movistar . « J'aimerais rejouer et être compétitif, mais mon illusion n'est pas de gagner Roland Garros ou l'Open d'Australie. Je ne suis pas une illusion, je suis confronté à des difficultés comme l'âge, qui est insurmontable. Des problèmes physiques ne me permettent pas non plus de m'entraîner régulièrement à 100 %. Cela n'enlève rien à mon illusion, ce que je veux c'est me sentir à nouveau compétitive. A partir de là, je vais me fixer des objectifs, mais je ne sais pas lesquels », ajoute l'Espagnol ajoute également que son état physique sera décisif pour son avenir.

Son physique sera la clé