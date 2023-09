Tennis . Inquiétude pour Alcaraz avant la tournée asiatique ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Eliminé lors des demi-finales de l'US Open par Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz a connu un retour sur terre. L'Espagnol, qui a perdu sa place de numéro un mondial au profit de Novak Djokovic, a en plus décidé de faire une petite pause en annulant sa présence en Coupe Davis cette semaine, où il aurait pu retrouver le Serbe. Pire encore : il a fait un petit passage par la case infirmerie, même s'il s'agirait d'une simple précaution. En tout cas, son absence fait beaucoup parler en Espagne.

Témoignant un fort attachement aux compétitions par équipes, Carlos Alcaraz n'honorera pas son engagement en Coupe Davis cette semaine. L'Espagnol, qui avait décidé de jouer la compétition l'année dernière quelques jours seulement après son titre à l'US Open, joue la carte de la sagesse et cela ne plaît pas à tout le monde puisque son forfait a suscité des réactions en Espagne.

Petite inquiétude physique

Quelques jours seulement après son élimination en demi-finales de l'US Open, Carlos Alcaraz a choisi de passer des examens à l'hôpital Mesa del Castillo mais d'après les dernières informations, il n'aurait pas grand chose. Le numéro 2 mondial a pour habitude de dépenser énormément d'énergie sur le court et ces dernières semaines, il est parfois allé très loin, à l'image de la finale de Cincinnati perdue face à Novak Djokovic. Attention car ces passages réguliers à l'infirmerie sont un peu inquiétants pour un joueur de 20 ans seulement.

Une absence qui fait parler

Déjà amputée de Rafael Nadal et de Pablo Carreno Busta entre autres, l'équipe d'Espagne n'aura pas la chance d'avoir Carlos Alcaraz pour tenter de se qualifier pour la dernière phase finale qui aura lieu à Malaga en novembre. En effet, cette semaine de Coupe Davis arrive un peu trop vite pour l'Espagnol qui a choisi de se ménager, une absence qui n'a pas plus dans les médias espagnols. « Évidemment, l’absence de Carlos est une perte très importante, mais elle s’est produite pour d’autres raisons. C’est normal que les gens se posent des questions et c’est normal que Carlos veuille faire une pause, je comprends les deux côtés » a déclaré David Ferrer de son côté, le capitaine. Résultat : l'Espagne est au pied du mur après sa défaite 3/0 face à la République tchèque lors du premier match.

Découverte de la tournée asiatique

Cette année, la tournée asiatique reprend place entièrement dans le calendrier ATP. En effet, l'année dernière, seuls quelques tournois ont eu lieu en Asie (Tokyo...) et dans quelques semaines, le Masters 1000 de Shanghai refera surface. Pour Carlos Alcaraz, ce sera donc une grande première puisque la dernière fois que les joueurs se sont rendus en Chine, c'était en 2019. On peut déjà imaginer qu'il aura comme objectif de revenir à la place de numéro un mondial en l'absence de Novak Djokovic.