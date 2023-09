Tennis : Une Coupe Davis désertée, Piqué se fait tacler de tous les côtés !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette semaine, la phase finale de la Coupe Davis prend place dans le calendrier ATP, l'occasion pour beaucoup de revenir en Europe après une longue tournée américaine. La compétition, qui a perdu de sa superbe depuis le nouveau format initié par le rachat de la société de Gerard Piqué, Kosmos, n'est plus du tout la même qu'auparavant. Autrefois, la Coupe Davis était considérée comme l'une des plus grandes compétitions par équipes dans le monde du sport tant l'ambiance était différente. A chaque fois que le sujet revient sur les réseaux sociaux, les réactions s'enchaînent, comme hier lorsque Stan Wawrinka a posté un cliché des tribunes vides sur les réseaux sociaux...

Créée en 1900 par Dwight Davis, la Coupe Davis et une compétition par équipes qui se déroule chaque année selon plusieurs phases. Depuis 2019, un nouveau format concernant le programme et les matchs est mis en place, ce qui a beaucoup déplu à bon nombre de joueurs. En effet, avant, toutes les rencontres éliminatoires se déroulaient lors d'un week-end à domicile ou à l'extérieur et les matches se disputaient en trois sets gagnants. Forcément, les tribunes étaient remplies et l'ambiance au rendez-vous. Ce n'est plus le cas et les responsables sont régulièrement pointés du doigt.

Wawrinka enflamme la toile

Mardi, pour le premier jour de la phase finale de l'édition 2023, la France faisait face à la Suisse de Stan Wawrinka, triple vainqueur en Grand Chelem. Le joueur de 38 ans a posté une vidéo des tribunes vides pour la rencontre qui témoigne de sa colère envers l'ITF et Gerard Piqué. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour susciter des réactions, à commencer par celle de l'ancien footballeur. Accompagné d'une capture d'écran témoignant de l'affluence de la Coupe Davis l'année dernière, on peut lire : « Tu peux comparer par toi‐même. Nous ne l’organisons plus. Demandez à l’ITF. »

L'argent au détriment de l'histoire

La Coupe Davis est une compétition exceptionnelle qui a marqué des décennies. Avec le nouveau format, beaucoup la considèrent comme morte et tiennent Piqué comme responsable avec l'ITF qui a accepté beaucoup d'argent. Mais force est de constater que la Coupe Davis a beaucoup de mal à susciter de l'intérêt désormais quand on voit les tribunes lors des rencontres. En effet, la phase finale met en opposition 16 équipes réparties en 4 groupes dans 4 villes différentes. Forcément, si deux pays ne jouent pas sur leurs terres, il est bien difficile d'intéresser du monde...

Révolution l'année prochaine ?