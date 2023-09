Tennis : A l'abri des regards, ce crack vit l'enfer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 4 mondial, Holger Rune vit un été compliqué. Depuis son élimination en quarts de finale à Wimbledon face à Carlos Alcaraz, le Danois n'a plus gagné le moindre en match. En cause ? Une baisse de régime due à des douleurs au dos qui deviennent sérieusement préoccupantes. Rune, qui avait fini l'année 2022 par un titre surprise à Bercy, pourrait s'absenter du circuit quelque temps.

Un peu comme l'année dernière, Holger Rune n'a pas vraiment brillé durant l'été en dehors de son quart de finale à Wimbledon. Le Danois n'a même pas pu profiter de son statut de tête de série 4 à l'US Open même s'il a tenu à jouer, comme il l'a fait si souvent ces derniers temps. Mais il a peut-être trop forcé et il pourrait en payer le prix fort dans les semaines à venir.

Nouvelle défaite

Battu lors de son entrée en lice au Canada, Holger Rune a ensuite abandonné d'entrée à Cincinnati, de quoi inquiéter ses fans à quelques jours de l'US Open. Le Danois s'est pourtant voulu rassurant mais il n'a pas pu échapper à la catastrophe : une élimination dès son premier match à New York et des doutes installés dans sa tête, alors que son entourage connaissait quelques problèmes. Engagé cette semaine en Coupe Davis, Rune n'a pas pu empêcher la défaite de son pays en s'inclinant contre Thiago Monteiro, de quoi conforter un peu plus l'inquiétude.

Une blessure préoccupante

Les dernières nouvelles de Holger Rune ne sont pas très bonnes. En effet, sa mère, Aneke, très présente à ses côtés, a révélé que le Danois souffrait du dos depuis un moment déjà. « Il a mal à chaque service et les fortes doses d’ibuprofène n’ont pas eu d’effet » a-t-elle confié. Le joueur de 20 ans aurait connu quelques douleurs à Rome déjà et celles-ci se seraient empirées au fil du temps. Lars Christensen, son coach, a même essayé de changer son geste au service pour l'aider. Mais rien n'y fait : il faut savoir se reposer et Rune sera donc forfait pour la Laver Cup en fin de semaine.

Fin de saison galère ?

L'an dernier, Holger Rune avait plutôt bien joué en connaissant un parcours incroyable lui permettant de gagner son premier Masters 1000 à Paris-Bercy. Avec cette blessure qui a du mal à partir, il pourrait finir par s'absenter pour une durée un peu plus importante, le tournoi parisien ayant lieu dans un mois et demi. Arthur Fils, remplaçant de la Team Europe à la Laver Cup, n'aura pas la chance de prendre sa place : Alejandro Davidovich Fokina a été convoqué.