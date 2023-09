Tennis : Nadal sur le retour, il va faire une annonce incroyable

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces derniers jours, Rafael Nadal donne de ses nouvelles. Quelques semaines après avoir repris l'entraînement en douceur, son oncle Toni a même révélé son objectif : revenir pour l'Open d'Australie 2024. A 37 ans, le Majorquin connaît une saison quasiment blanche et il a annoncé que la saison prochaine devrait être sa dernière. Plusieurs indices laissent penser qu'il fera bien son retour début 2024...

Absent des courts depuis sa blessure à l'Open d'Australie, Rafael Nadal pensait pouvoir faire son retour sur terre battue. Mais l'Espagnol connaît une convalescence très compliquée et il a dû déclarer forfait pour le reste de la saison. Alors qu'un potentiel retour en Coupe Davis était évoqué, encore faut-il que l'Espagne se qualifie, les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes si l'on en croit les dernières publications du champion et les propos de son oncle.

Retour en forme ?

Pendant l'été, des vidéos de Rafael Nadal sortant de l'entraînement ont été publiées sur les réseaux sociaux. On pouvait donc penser que l'Espagnol avait enfin repris une certaine activité physique, une bonne nouvelle pour celui qui ne savait pas trop quand il allait pouvoir reprendre au moment d'annoncer son forfait pour Roland-Garros. Jeudi, c'est un cliché sur son compte Instagram de lui en train de nager qui a fait plaisir à ses fans, accompagné d'une légende simple : « Working. »

Tennis : Une Coupe Davis désertée, Piqué se fait tacler de tous les côtés ! https://t.co/tBdYN5b2Dv pic.twitter.com/E7gAuYd1UC — le10sport (@le10sport) September 14, 2023

Grosse annonce lundi

Dans la foulée, on a appris que Rafael Nadal allait donner une interview exclusive lundi prochain à la télévision espagnole à 21h45. L'Espagnol devrait y aborder son état physique et ce qu'il prévoit pour sa fin de carrière. Forcément, cette annonce soudaine surprend un petit peu puisqu'elle intervient seulement quelques jours après les propos de Toni Nadal certifiant un retour de son neveu pour l'Open d'Australie 2024. La vérité ne va pas tarder à éclater.

Un combat perdu