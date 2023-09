Tennis : Alcaraz lui manque, il lui rend un incroyable hommage

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Eliminé lors des demi-finales de l'US Open par Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz n'a pas réussi à répondre présent pour la grande finale face à Novak Djokovic. L'Espagnol a pris la décision de faire une petite pause et manquera donc la Coupe Davis cette semaine, ce qui signifie qu'un nouveau duel entre les deux meilleurs joueurs du monde n'aura pas lieu tout de suite.

Alors que leurs routes ne devraient pas se croiser pour le moment, Novak Djokovic a été interrogé sur Carlos Alcaraz à son arrivée en Espagne pour la Coupe Davis. Le Serbe en a profité pour défendre son jeune rival et évoquer son futur qu'il imagine brillant. Pour rappel, le forfait du jeune champion a provoqué une petite polémique en Espagne puisqu'il a été accusé d'abandonner son équipe...

« Il aura une carrière extraordinaire »

Battu en finale de Wimbledon dans un match exceptionnel par Carlos Alcaraz, Novak Djokovic est passé à quelques points de réussir le Grand Chelem calendaire. Le Serbe est tombé sur un phénomène qui impressionne le monde entier depuis un an et demi. « En termes de résultats, je pense qu'ils sont déjà là. Il n'est sur le circuit que depuis quelques années et il a déjà remporté deux tournois du Grand Chelem. Tout ce qu'il a accompli l'année dernière est incroyable pour un jeune de 19 ans, c'est impressionnant pour l'histoire de notre sport. C'est un garçon spécial, il aura une carrière spectaculaire s'il reste en bonne santé et s'il maintient ce niveau de tennis, même si rien ne peut garantir qu'il finira par être l'un des meilleurs de l'histoire » a lâché Djokovic.

Djokovic touché

Dans sa carrière, Novak Djokovic a eu l'occasion d'affronter des centaines de joueurs. Mais le Serbe a avoué en conférence de presse que Carlos Alcaraz faisait partie de ceux qui l'ont vraiment marqué. Il n'y a qu'à voir leurs duels depuis le début : c'est à chaque fois un gros combat d'au moins 3 heures, même en 2 sets gagnants. « Ils vous connaissent de mieux en mieux, les adversaires comprennent comment vous jouez, ce que je peux dire c'est qu'il est l'un des joueurs qui m'a le plus impressionné lorsque je l'ai affronté. C'est aussi un joueur fantastique, avec une équipe et une famille exemplaires. L'arrivée de Carlos Alcaraz est une très bonne chose pour le tennis » a révélé le numéro un mondial.

Djokovic va laisser filer

Même s'il a tenu à être présent cette semaine pour disputer la Coupe Davis, Novak Djokovic ne reprendra pas la compétition sur le circuit ATP tout de suite. En effet, le Serbe devrait choisir de s'absenter pour la tournée asiatique et notamment pour le Masters 1000 de Shanghai. Il a beaucoup d'avance au classement mais en fonction des résultats de Carlos Alcaraz en fin de saison, il pourrait finir par perdre son trône.