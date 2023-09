Tennis : Nadal proche de la retraite, le message fort pour Djokovic

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lundi soir, Rafael Nadal livrait une riche interview à la télévision espagnole concernant ses projets pour l'année 2024. L'Espagnol, qui connaît une saison quasiment blanche à 37 ans, avait déjà annoncé il y a quelques mois son souhait de se retirer l'année prochaine. Blessé depuis l'Open d'Australie, Nadal n'a pas du tout affiné son programme pour les prochains mois. Pour le moment, l'espoir de le revoir conquérant sur un court de tennis est un peu illusoire...

Alors que les dernières nouvelles étaient plutôt bonnes, Rafael Nadal a jeté un peu de flou sur la situation actuelle. L'Espagnol ne sait pas s'il pourra revenir au haut niveau dans quelques mois pour démarrer la saison 2024 et pour le moment, il ne pense pas encore à ses adieux au monde du tennis. Il est également revenu sur les exploits de Novak Djokovic qui l'a largement dépassé au nombre de titres en Grand Chelem cette année.

Rideau en 2024 ?

Au vu des difficultés physiques dont il fait preuve, Rafael Nadal ne pourra certainement pas continuer au-delà de 2024 sans souffrir. L'Espagnol a apporté plus de précisions concernant la fin de sa carrière lundi soir. « ll y a de fortes chances que 2024 soit ma dernière année. Mais je reste ouvert à tout ce que l’avenir peut me réserver. Je ne sais pas où je veux jouer mon dernier match de tennis parce que je ne sais pas où je pourrai le jouer ni quand je pourrai le jouer » a-t-il déclaré.

Djokovic en voulait plus

Interrogé sur l'année de Novak Djokovic, qui a ajouté 3 titres du Grand Chelem à son palmarès en 2023, Rafael Nadal a émis un jugement quant à la réussite du Serbe. « Aurais‐je aimé être le joueur de tennis ayant remporté le plus grand nombre de tournois du Grand Chelem de l’histoire ? Sans aucun doute, bien sûr. C’est ça le sport, essayer d’être le meilleur possible. Est‐ce que ça a été une obsession pour moi ? Non, pas du tout. Cela ne me frustre pas non plus, on ne peut pas être frustré tout le temps dans la vie. Je pense que Novak vit cela de manière plus intense que moi. Je pense que pour lui, cela aurait été une plus grande frustration de ne pas y arriver, et c’est peut‐être pour cela qu’il y est parvenu. Il a eu la capacité de pousser l’ambition au maximum » a-t-il lâché, quelques jours après les déclarations du Serbe concernant son état mental sur le court.

Retour à l'entraînement

Comme évoqué récemment, Rafael Nadal a bien repris l'entraînement progressivement. Quelques mois après son opération, il a dévoilé qu'il s'entraînait 3 fois par semaine pendant moins d'une heure puisqu'il ne peut pas mettre beaucoup d'intensité pour le moment. Il a également fixé le mois de novembre pour avoir les idées plus claires et peut-être fixer une date pour son retour sur le circuit.