Tennis : Djokovic moqueur ? Le geste qui ne passe pas du tout !

L'année 2023 est sûrement celle de la consécration pour Novak Djokovic. En égalant puis en dépassant Rafael Nadal au nombre de titres en Grand Chelem, le Serbe a sans doute clos le débat autour du GOAT. Désormais, il sait qu'il est le plus fort et parfois, il n'hésite pas à le montrer. Pas seulement par son niveau tennistique énorme mais aussi par son attitude qui a un peu changé, comme lors de la demi-finale de l'US Open face à Ben Shelton...

Oui, Novak Djokovic a souvent reçu des critiques par rapport à son tempérament, beaucoup estimant qu'il en faisait trop pour pouvoir être aimé autant que Roger Federer et Rafael Nadal. Mais le Serbe semble avoir compris la leçon et il se permet même quelques folies qui étonnent parfois mais qui égayent un peu le tennis. En revanche, ce n'est pas du tout au goût de tout le monde si l'on en croit la réaction de certains...

Une célébration "volée"

En plus d'avoir marqué les esprits en atteignant sa première demi-finale en Grand Chelem à 20 ans, Ben Shelton a en plus mis à la mode la célébration du téléphone. En effet, lors de sa victoire lors des quarts de finale, il a fait semblant d'être au téléphone et de raccrocher, un clin d'œil à ses origines floridiennes et notamment à Grant Holloway, champion du monde du 110m haies, qu'il connaît très bien. Mais lorsqu'il s'est incliné face à Novak Djokovic, le Serbe a fêté sa victoire en... imitant sa célébration, un geste qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. « J'adore la célébration de Ben. Je l'ai trouvée très originale et je l'ai copiée. J'ai volé sa célébration... » déclarait-il en conférence de presse avec un grand sourire qui voulait en dire beaucoup.

Tennis : Alcaraz lui manque, il lui rend un incroyable hommage https://t.co/T4ZqjFX7rq pic.twitter.com/CiAuZ6Day8 — le10sport (@le10sport) September 15, 2023

Un geste déplacé ?

Même si d'autres joueurs ont déjà adopté cette célébration depuis, même sur le circuit Challenger, le geste de Novak Djokovic n'est pas passé pour certains, à commencer par Bryan Shelton, le père du jeune Américain et ancien 55ème mondial. « Il veut tellement être aimé, Novak… Il a voulu se moquer de mon fils à la fin. Il n’a pas célébré comme ça juste pour copier Ben. C’était pour se moquer de lui. Et c’est dommage que cela vienne d’un si grand champion » a-t-il jugé. Une chose est sûre, il n'est pas le seul à avoir trouvé ce geste déplacé, même si un peu de trash talk ne fait pas de mal !

Shelton pas touché