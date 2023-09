Tennis : Le monstre Djokovic déjà de retour, la pression relâchée en fin d'année ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur de trois des quatre tournois du Grand Chelem cette année et de retour à la place de numéro un mondial, Novak Djokovic a largement accompli ses objectifs de la saison. Le Serbe, présent en Coupe Davis cette semaine pour qualifier son pays, va ensuite observer une période de repos et il devrait être absent dans les prochaines semaines lors de la tournée asiatique. Il a beaucoup plus joué par rapport à l'année dernière et n'a pas vraiment envie de forcer pour rester numéro 1 à la fin de l'année.

Cinq jours après son incroyable titre à l'US Open, Novak Djokovic va déjà rejouer en compétition ! En effet, il a tenu sa promesse et sera bien présent aux côtés de l'équipe de Serbie pour la Coupe Davis dans le même groupe que celui de l'Espagne dans lequel Carlos Alcaraz a fini par déclarer forfait. Le Serbe a avoué en conférence de presse que tout ce qui allait se passer d'ici la fin de saison était pour lui un "bonus".

Finir numéro 1, pas un grand objectif

En remportant l'US Open, Novak Djokovic a pris une avance considérable sur Carlos Alcaraz (plus de 3000 points). Le Djoker a donc entamé sa 390ème semaine en tant que patron du circuit, un record qu'il détenait déjà. Pour lui, plus besoin de se faire mal pour cet objectif : il est déjà rassasié à ce niveau-là. « Je ne sais pas encore si je jouerai à Shanghai, mais je prendrai une décision très bientôt, et je vous en parlerai quand ce sera le moment. Pour moi, terminer la saison en tant que numéro 1 mondial serait comme le bonus d'une grande saison, mais ce n'est pas la priorité. Cela a été une année parfaite pour moi, et maintenant je suis en compétition pour mon pays. Tout ce qui viendra à partir de maintenant sera un bonus » a-t-il déclaré.

Tennis : Le nouveau crack français reçoit une incroyable invitation https://t.co/jVeNx67hpM pic.twitter.com/j9ng4UmjWW — le10sport (@le10sport) September 15, 2023

Relâchement à venir ?

Ces dernières années, Novak Djokovic a parfois laissé échapper quelques matches quand il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Présent en Coupe Davis, il ne devrait quand même pas être si injouable pour affronter l'Espagne ce vendredi, du moins c'est ce qu'espère David Ferrer, le capitaine de l'équipe d'Espagne. Par le passé, le Serbe s'est quand même employé pour son pays et il aura forcément les crocs. « Je veux leur expliquer la tactique pour le battre, j’essaierai de leur transmettre les choses qui ont fonctionné pour moi à l’époque, mais cela dépend de beaucoup d’autres facteurs. C’est Novak Djokovic, 24 tournois du Grand Chelem, ça ne dépend pas que de soi. Espérons qu’il soit fatigué et nous essayerons » a-t-il lâché.

Alcaraz peut en profiter

Si ce n'est pas encore officiel, Novak Djokovic ne devrait pas se rendre en Asie cette année et devrait reprendre la compétition à Bercy fin octobre. L'année dernière, le Serbe avait beaucoup joué en fin de saison comme il n'avait pas pu se rendre aux Etats-Unis pendant l'été et il va laisser échapper des points. Carlos Alcaraz, qui a raté une bonne partie de cette période, pourrait donc en profiter pour revenir sur le Serbe.