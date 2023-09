Tennis : Djokovic plus fort que tout, il passe aux confessions !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand vainqueur de l'US Open 2023, Novak Djokovic a porté à 24 son nombre de titres en Grand Chelem, évidemment un nouveau record. Le Serbe a pris une avance confortable sur Rafael Nadal et il réalise une année exceptionnelle alors que l'on pensait il y a quelques mois qu'il allait connaître une petite baisse de régime à cause de son âge. Depuis quelque temps, Djokovic est entré dans une autre dimension et il ose les grosses déclarations.

Alors qu'un débat autour de sa position à l'échelle du sport voit le jour depuis la fin de l'US Open, Novak Djokovic est souvent interrogé en conférence de presse et il a parfois l'occasion de revenir sur sa carrière dans les détails. Cette année, le Serbe est apparu tellement fort qu'il semble être au sommet, en tout cas plus qu'il y a dix ans quand le Big 3 dans son ensemble dominait les débats.

Son meilleur tennis ? Pas tout à fait

Pas loin de la perfection lors de la quinzaine à New York, Novak Djokovic n'a connu qu'une petite inquiétude au troisième tour lorsqu'il a été mené deux sets à zéro face à Laslo Djere. Son compatriote a été le seul à lui prendre un set puisque même Daniil Medvedev, en jouant à un niveau hors du commun, n'a pas réussi cet "exploit". Pour le Djoker, il n'a pas joué son meilleur tennis cette année à l'US Open, si l'on en croit ses récentes déclarations. « Le moment où j’ai le mieux joué au tennis en Grand Chelem, c’est lors de l’Open d’Australie en 2019 en demi‐finale face à Lucas Pouille et en finale face à Rafael Nadal. J’ai gagné chaque fois en trois sets et j’ai joué un tennis incroyablement et je rajouterai aussi la dernière édition où j’ai proposé un tennis très agressif » a-t-il déclaré, faisant référence à sa finale contre Tsitsipas en début d'année.

Le méchant du tennis ?

Lorsque Novak Djokovic a atteint des sommets tennistiques pour la première fois, en 2011, Roger Federer et Rafael Nadal évoluaient eux-mêmes dans des sphères inatteignables. Le Serbe a prouvé au fur et à mesure qu'il était en capacité de déjouer les plans de ses deux rivaux et forcément, cela n'a pas plu à tout le monde. « La rivalité avec Nadal et Federer… Je me suis en quelque sorte mis dans le coup. D’une certaine manière, pendant de nombreuses années, j’avais l’impression qu’il n’y avait pas de place pour trois. J’ai donc dû faire avec. Mais ce n’est pas grave. En fin de compte, j’ai accepté ce rôle de "méchant du tennis" » révèle Djokovic dans son interview avec John McEnroe pour ESPN .

Aucune limite ?

Alors que les hommages se multiplient encore depuis une semaine, Novak Djokovic semble bien parti pour écrire quelques pages de l'histoire du tennis. Le Serbe de 36 ans n'a pas encore fini de gagner et il a prouvé qu'il n'était intéressé que par les Grands Chelems. D'ailleurs, il a décidé de se reposer un peu en cette fin de saison en allégeant son calendrier dans l'objectif d'arriver en grande forme à l'Open d'Australie.