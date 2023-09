Tennis : Nadal s'avoue vaincu, il met fin au débat

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand absent de la saison 2023, Rafael Nadal devrait faire son retour en 2024 dans ce qui ressemble énormément à la dernière année sur le circuit professionnel. L'Espagnol de 37 ans, qui a repris l'entraînement depuis peu, a donné beaucoup d'informations depuis lundi concernant son état de santé et ses projets pour l'avenir. Forcément, il a également été interrogé sur les éléments du circuit actuel avec la domination historique de Novak Djokovic.

La question du GOAT, débat qui fait rage sur les réseaux sociaux depuis des années et encore un peu plus depuis quelques mois, va peut-être enfin avoir une réponse officielle. Novak Djokovic a défié la logique humaine en gagnait 3 des 4 tournois du Grand Chelem cette année, le tout à 36 ans. Le Serbe fait maintenant plus que l'unanimité en termes de chiffres : aucun joueur n'a été meilleur que lui dans l'histoire du tennis.

« Djokovic est le meilleur de l'histoire »

Alors que les membres du Big 3 se sont affrontés des dizaines de fois au cours de leur carrière, donnant lieu à des duels de légende entre eux, celui qui est aujourd'hui en tête de tous les classements est Novak Djokovic. « Je crois que les chiffres sont des chiffres et que les statistiques sont des statistiques. En ce sens, je pense qu'il (Djokovic) a de meilleurs chiffres que les miens et c'est indiscutable. Je pense qu'en ce qui concerne les titres, Djokovic est le meilleur de l'histoire et il n'y a rien à discuter à ce sujet » , a déclaré Nadal mercredi dans une interview au quotidien sportif espagnol As .

Tennis : Medvedev repousse sa reprise, défaite trop amère ? https://t.co/Po9pXTzBGR pic.twitter.com/vsZb4CYK0g — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Une motivation différente

Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont tous les trois excellé comme personne ne l'avait jamais fait avant eux dans l'histoire du tennis. Pourtant chacun a eu son style et malheureusement pour le Serbe, le fait d'être arrivé un peu tard a joué en sa défaveur. « C'est la vérité. Le reste, ce sont des goûts, des inspirations, des sensations que l'un ou l'autre peut vous transmettre, pour que vous aimiez davantage l'un ou l'autre. Je le félicite pour tout ce qu'il accomplit et cela ne me cause aucune frustration » assure l'Espagnol.

Dernier duel de légende ?

L'année prochaine, Rafael Nadal tentera donc un ultime retour à la compétition pour faire une petite tournée d'adieu pour sa dernière saison. Le Majorquin ne sait toujours pas dans quel état il sera mais une chose est sûre, quand il reviendra il sera confronté à une dure réalité : il n'aura plus de classement et risquera de tomber face à n'importe quel adversaire très vite dans les tournois. On dit souvent que la plus belle manière de terminer une carrière est sur un grand match, pourquoi pas face à Novak Djokovic...