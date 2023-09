Tennis : Alcaraz en exhibition, encore un choix étrange

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Eliminé lors des demi-finales de l'US Open par Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz a perdu sa place de numéro 1 mondial et va s'élancer dans une fin de saison difficile. L'Espagnol, qui a beaucoup joué cette année, inquiète un peu puisqu'il est reparti de New York avec un bandage à la cuisse et il a dû faire un petit passage à l'infirmerie. Son forfait pour la Coupe Davis a fait beaucoup parler, d'autant plus qu'il a choisi de participer à un exhibition en fin de saison. Attention, un danger est vite arrivé...

Numéro 2 mondial, Carlos Alcaraz pourrait reporter son retour à la compétition d'après les dernières informations. L'Espagnol, en difficulté avec son corps récemment, a préféré se préserver et a laissé l'Espagne à l'abandon la semaine dernière pour la Coupe Davis. L'équipe, qui organisera la phase finale à Malaga en novembre, a d'ailleurs été éliminée. Dans son pays, cette décision a fait un peu de bruit et Alcaraz risque de se faire des ennemis, lui qui a prévu une exhibition fin novembre au Mexique.

Nouvelle exhibition, nouveau risque

On dit souvent, surtout récemment, que les grands joueurs gèrent leur calendrier d'une main de maître pour éviter une fatigue trop importante et une blessure. L'année dernière, Carlos Alcaraz avait enchaîné directement en Coupe Davis quelques jours après son titre à l'US Open et il avait fini la saison blessé et forfait pour le Masters. Cette fois-ci, il a été un peu plus prudent mais il a prévu de jouer une exhibition en fin de saison, quelques jours après la fin du Masters. Cette décision, sûrement motivée par le montant du chèque, pourrait ne pas passer en Espagne.

Tennis : Il y a le feu dans la maison Tsitsipas ! https://t.co/U0nGcYBLCq pic.twitter.com/eNoCVULFiz — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

Un risque de blessure évident

La semaine dernière, quand Carlos Alcaraz a annoncé son forfait pour la Coupe Davis, les médias espagnols ont un peu râlé quant à son absence. L'Espagne, amputée de Rafael Nadal notamment, n'a pas survécu à l'élimination. Pourtant tout le monde a compris cette décision, le risque de blessure étant trop présent. En effet, le jeune Espagnol a quitté New York avec un bandage à la cuisse et il aurait pu finir par se blesser. Finalement, c'est même sa participation à Pékin la semaine prochaine qui est mise en danger.

Fin de saison difficile ?

Depuis quelques mois, Carlos Alcaraz enchaîne les tournois et les victoires et l'Espagnol commence peut-être à ressentir un léger contrecoup. Il a un peu suivi le même schéma que l'année dernière en jouant beaucoup jusqu'à l'US Open mais la fin de saison a été très compliquée. Alors que Novak Djokovic s'absentera lors de la tournée asiatique et perdra quelques points, Alcaraz pourrait ne pas en profiter énormément...