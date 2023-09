Tennis : La France sortie au bout du suspense, la Coupe Davis pas morte ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche, l'équipe de France disputait un grand match face à la Grande-Bretagne lors de la Coupe Davis pour tenter de prendre la dernière place pour la phase finale (21-26 novembre). Malheureusement, les Bleus n'ont pas réussi à gagner ce dernier ticket malgré 4 balles de match lors du double décisif entre la paire Mahut-Roger-Vasselin et Evans-Skupski. A Manchester, les Britanniques ont fini par gagner dans une ambiance survoltée.

On ne peut pas dire que cette rencontre entre la Grande-Bretagne et la France n'a pas hérissé le poil, le signe d'une compétition que l'on pensait disparue pour toujours, comme l'a si bien rappelé Stan Wawrinka plus tôt dans la semaine. Dimanche à Manchester, une vraie rencontre de Coupe Davis a eu lieu. Au programme : du suspense, des affrontements serrés et une qualification arrachée devant une ambiance de rêve. Quel dommage que cela ne dure que le temps d'une journée...

Arthur Fils enragé

Pour sa première avec le maillot bleu, Arthur Fils n'a pas démérité. Le numéro 3 français a été déployé pour affronter Dan Evans, 27ème mondial. Dans une grosse ambiance, le Français a d'abord dominé la rencontre avant de subir un peu la loi de tout une salle acquise à la cause de son adversaire. Le Britannique étant réputé pour sa personnalité sulfureuse, la poignée de main entre les deux hommes a été salée à la fin de la rencontre, lorsque ce dernier a fini par l'emporter. Plus tard, lors du double, Arthur Fils, sur le banc, a même échangé quelques mots avec l'Anglais et visiblement, ils ne partiront pas en vacances ensemble...

Du suspense jusqu'au bout

Pour le deuxième match, Ugo Humbert était aligné face à Cameron Norrie, le numéro 1 britannique. Le Français a résisté à la pression et a offert le point de l'égalisation en remportant le troisième set 7/5. Il fallait donc un double décisif pour décider du sort de la rencontre, et également du dernier qualifié pour les quarts de finale de la compétition ! Les Bleus ont largement dominé les débats avant que les Britanniques ne reviennent dans le match et arrachent un troisième set. Malgré des occasions manquées des deux côtés, la paire française s'offrait des balles de match en premier, toutes sauvées au service. Finalement, les quelques "Allez les Bleus !" des tribunes n'ont pas suffi et la Grande-Bretagne pouvait célébrer dans le tie-break du troisième set face à des Français médusés...

Une compétition bien en vie !

Cette rencontre entre la France et la Grande-Bretagne a offert un spectacle à tous les étages. C'est comme si la Coupe Davis n'avait jamais cessé d'exister sous l'ancien format au vu de l'ambiance dans la salle à Manchester. Malheureusement, il ne faut pas rêver : comme l'Espagne a été éliminée, la phase finale à Malaga risque d'être bien terne.