Tennis : Tensions, zéro suspense... l'édition de la Laver Cup totalement ratée ?

Ce week-end, l'édition 2023 de la Laver Cup avait lieu. Un an après un événement incroyable qui avait rassemblé du beau monde pour la fin de carrière de Roger Federer, l'ambiance n'était pas la même du côté de Vancouver. Entre une compétition totalement dominée par la Team World et un manque de suspense évident, on ne peut pas dire que cette édition ait connu un succès fou.

La Laver Cup est une compétition réunissant chaque année en théorie les meilleurs joueurs de la planète de la Team Europe et de la Team World. Cette année, le casting laisse un peu à désirer et il a fallu remplir chaque équipe comme on le pouvait. A l'arrivée, c'est une petite catastrophe : la Team World, menée par Taylor Fritz et Frances Tiafoe notamment, a complètement dominé la compétition.

Une victoire sans saveur ?

Alors que les premières éditions avaient vu à chaque fois la victoire de l'Europe plus ou moins facilement, la Team World vient d'enchaîner deux victoires consécutives. Mais l'édition 2023 ne va pas rester dans les mémoires tant il n'y a pas eu de suspense. En effet, la Team World n'a eu besoin que d'un match lors du dimanche, qui rapporte 3 points, pour s'imposer. Sur l'ensemble de la compétition, seul Casper Ruud a réussi à sauver le bilan européen et pire encore : un seul match sur les 9 est allé au bout du suspense au super tie-break.

A mi-chemin entre spectacle et compétition

Officiellement, les résultats lors de la Laver Cup sont comptabilisés par l'ATP dans les face-à-face entre les joueurs. Pourtant, pour beaucoup c'est une exhibition qui rassemble des grands joueurs. Pourtant sur le court, tout n'est pas très clair comme en témoigne la petite embrouille entre Gaël Monfils et Félix Auger-Aliassime. Le Canadien a reproché au Français de ne pas prendre le match au sérieux et de ne pas respecter toutes les règles. « On m’a appelé en me disant que la Laver Cup était trop cool, qu’on pouvait jouer librement. Moi je suis là pour m’amuser » a-t-il lancé à son adversaire vendredi soir. La séquence, beaucoup commentée sur les réseaux sociaux, pose en effet problème.

Une polémique problématique