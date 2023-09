Tennis : La frustration, ennemi principal au tennis ? Il en est certain !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette année, Novak Djokovic a encore ébloui tout le monde en remportant trois des quatre tournois du Grand Chelem. Le Serbe de 36 ans paraît indestructible et la plus grande partie de son succès réside certainement dans sa capacité mentale à être tout le temps prêt pour le combat. Récemment, c'est Rafael Nadal qui est revenu sur le sujet en abordant la réussite de son rival serbe.

Absent du circuit depuis le début de l'année, Rafael Nadal n'a pas encore prévu de date retour. L'Espagnol, opéré il y a quelques mois, se remet tranquillement et a repris le chemin de l'entraînement. Cette année, il a dû observer à distance Novak Djokovic le dépasser au nombre de titres en Grand Chelem sans pouvoir faire quoi que ce soit. Mais il est loin de se laisser abattre, lui qui semble définitivement largué dans la course au plus grand joueur de tous les temps.

Faire le vide, la solution

Depuis son élimination au deuxième tour de l'Open d'Australie, Rafael Nadal n'a plus joué sur le circuit. L'Espagnol observe avec un œil pas si attentif les exploits des uns et des autres sur le circuit. « Je ne regarde pas beaucoup le tennis à cause de la déconnexion pure et simple. J’ai vu la finale de l’US Open, j’ai vu la finale de Wimbledon, mais je regarde très peu parce que j’ai l’impression qu’alors je ne serais pas complètement déconnecté. Quand on a fait quelque chose toute sa vie, il est difficile de regarder un match de tennis pour se déconnecter. Vous finissez par analyser les choses et cela ne vous permet pas de vous déconnecter » a-t-il confié récemment.

Pas gagné par la frustration

En tête au nombre de titres en Grand Chelem en début d'année, Rafael Nadal aurait toutes les raisons du monde d'être frustré. Mais l'Espagnol de 37 ans attend sagement sa dernière heure, celle de l'ultime retour d'une légende de tennis. « Je ne suis pas comme ça. Je suis quelqu’un qui tourne la page très vite, je ne suis pas de ceux qui pensent que je devrais être là. Cela ne me fait pas de mal : je regarde l’US Open et je n’ai pas mal au ventre parce que je n’y suis pas. Une autre chose est que si vous êtes là, vous avez perdu, vous avez été blessé et vous devez partir. Dans mon cas, il y a un moment que je suis en paix » a-t-il déclaré, tout en avouant que Novak Djokovic est bien le meilleur joueur de tous les temps en termes de chiffres.

Un sport difficile mentalement

Beaucoup s'accordent pour dire que le tennis est l'un des sports les plus difficiles à aborder psychologiquement. Chaque joueur doit rester concentré pendant parfois cinq heures au plus haut niveau tout en maintenant un niveau physique élevé. Rafael Nadal est connu pour être un guerrier combattant sans relâche et ne lâchant aucun point. En ce moment, les hommages sont d'ailleurs nombreux puisqu'Iga Swiatek et Ben Shelton ont récemment loué les qualités du Majorquin.