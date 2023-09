Tennis : Gros duels à venir à Pékin, répétition générale avant Shanghai

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette année, la tournée asiatique fait pleinement son retour dans le calendrier ATP avec la présence de tournois en Chine pour la première fois depuis 2019. Et pour la reprise, les joueurs ont rendez-vous à Pékin dans un tournoi complètement fou où 8 des 10 meilleurs joueurs du monde sont présents. Les affiches, grandioses dès le premier tour, permettront d'avoir de grands repères pour le Masters 1000 de Shanghai, prévu début octobre.

Le tournoi de Pékin marque le retour à la compétition d'un grand nombre de joueurs après l'US Open, à commencer par Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev. Le jeune Espagnol, déchu de sa place de numéro 1 mondial, débarque en terre inconnue pour lui dans une fin de saison où tout peut arriver. Au vu du tableau, l'ATP 500 de Pékin paraît être le plus difficile de la saison. Quel dommage qu'il manque un joueur à l'appel, un certain Novak Djokovic...

Grosses affiches à tout va

A partir de jeudi, les meilleurs joueurs du monde entreront dans la compétition et il y a de nombreuses affiches qui mettent l'eau à la bouche. Si le seul Français présent, Ugo Humbert, défiera Lorenzo Sonego, Holger Rune et Félix Auger-Aliassime s'affronteront, au même titre que Khachanov et Musetti, De Minaur contre Murray et Medvedev contre Paul. Il est bien rare d'affronter le 13ème mondial dès le premier tour lorsque vous êtes numéro 3 mondial...

Alcaraz, retour fracassant ?

Le numéro 2 mondial, lui, a tiré un qualifié pour son entrée en lice. Ensuite, les choses se gâteront et d'ailleurs, Ruud, Rune et Sinner se trouvent tous dans sa partie de tableau. Carlos Alcaraz n'a plus joué depuis sa défaite en demi-finales de l'US Open et fera ses grands débuts en Chine, lui qui est reparti de New York avec une petite alerte physique. A 20 ans, le jeune Espagnol va encore apprendre beaucoup de cette semaine avant de se lancer à Shanghai, où il fera tout pour rattraper le maximum de points sur Novak Djokovic.

Un spectacle garanti

Ce genre de tournois avec un tableau aussi dense ne peut être que bénéfique pour le tennis. D'autant plus qu'en Chine, le public est généralement assez présent pour voir les joueurs. Depuis une semaine, dans les différents tournois, les tribunes sont bien remplies et c'est une excellente nouvelle pour les prochaines semaines. Pour rappel, Pékin est une étape très importante sur le circuit puisque de nombreux grands champions sont venus gagner, à l'image de Novak Djokovic avec 6 titres et Rafael Nadal (2 titres). D'ailleurs, le tournoi se déroule dans l'enceinte qui a accueilli les Jeux olympiques de 2008, remportés par l'Espagnol.