Tennis : Incroyable, Djokovic donne son secret pour sa chasse aux records !

Incontestablement le meilleur joueur de 2023 grâce à ses trois titres en Grand Chelem, Novak Djokovic a donné une leçon à tout le monde à 36 ans. Le Serbe, lancé comme une machine vers tous les records du monde du tennis, n'a pas encore fini d'étonner et pourrait gagner encore de nombreux titres. Il est incontestablement celui qui a le mieux réussi à mettre l'accent sur un objectif particulier et désormais, il a pris une avance considérable sur ses rivaux.

Souvent interrogé sur ses exploits et sa relation avec Rafael Nadal et Roger Federer, Novak Djokovic fait souvent de grandes déclarations. Ces derniers mois, le débat sur le GOAT du tennis est beaucoup revenu parce que le Serbe a ébloui le monde entier grâce à ses exploits. A New York, il a sûrement déployé son meilleur tennis depuis des années alors que l'on pensait qu'il allait commencer à souffrir physiquement. Mais rien n'est dû au hasard si l'on en croit le Serbe...

Une course sans fin

Dans l'histoire du tennis, la compétition n'a pas toujours été au centre de l'attention. Bien sûr, des légendes de ce sport ont tout fait pour remporter le plus de grands titres mais ce n'est qu'assez récemment que cette course aux Grands Chelems a pris une ampleur sans précédent. C'est en tout cas ce que pense Roger Federer d'après son interview depuis Vancouver, où se déroule la Laver Cup. « À l’époque, il n’y avait pas que les tournois du Grand Chelem ou les records. Ce n’est que lorsque Pete Sampras s’est attaqué au record de Roy Emerson que cela a commencé à se produire. J’ai l’impression que c’est à ce moment‐là que les records ont commencé à prendre de l’importance » analyse le Suisse.

Federer, le grand exemple

Roger Federer est évidemment le premier à avoir dépassé les limites quand personne ne croyait qu'atteindre le total de Pete Sampras était possible. Pour rappel, l'Américain est resté à 14 titres en Grand Chelem, ce qui est désormais bien loin des 20 du Suisse, des 22 de Nadal et des 24 de Djokovic. La réussite de ce dernier n'est pas une coïncidence : il a pris exemple sur ce qui se faisait de mieux. « La chose la plus importante que j’ai apprise de Roger Federer est comment organiser mon calendrier pour être au top lors des Grands Chelems. Il a été l’un des premiers à faire passer l’organisation et la préparation à un niveau supérieur. Cela m’a inspiré, j’ai pris des notes avec mon équipe et je me suis beaucoup inspiré de son calendrier et j’ai observé son équipe et la façon dont elle procédait » a déclaré le Serbe lors d'une interview de John McEnroe sur ESPN .

Des ressources physiques exceptionnelles

La réussite de Novak Djokovic s'explique également par sa capacité extraordinaire d'adapter son corps à la résistance physique à tous les âges. Le Serbe a eu la chance de ne connaître quasiment aucune blessure lors de sa carrière puisqu'en dehors de son coude en 2018, il n'a jamais rien eu. A 36 ans, il n'a pas l'air de vouloir ralentir la cadence...