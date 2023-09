Tennis : Alcaraz surmotivé, il a un objectif en tête !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à la compétition cette semaine à Pékin, quelques semaines après avoir perdu en demi-finales de l'US Open face à Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz a fait part de ses grands objectifs pour la fin de saison. L'année dernière, l'Espagnol avait eu du mal à conclure après une saison formidable puisqu'il avait fini par se blesser et déclarer forfait pour le Masters. L'enjeu est tout autre en 2023 : récupérer la place de numéro 1 mondial.

Plus jeune numéro 1 de l'histoire lorsqu'il a gagné son premier titre en Grand Chelem à l'US Open en 2022, Carlos Alcaraz s'est ensuite lancé dans un duel à distance avec Novak Djokovic pour rester le patron. L'Espagnol, qui a commencé la saison blessé, a fini par récupérer son trône en l'absence du Serbe aux Etats-Unis avant de le reperdre à nouveau puisqu'il avait trop de points à défendre. Finalement, cet été, Djokovic a refait son retard puisqu'il n'avait pas joué l'année dernière et il a une belle avance avant la fin de la saison. Mais rien n'est joué !

Une obsession

Avant son entrée en lice à Pékin, Carlos Alcaraz s'est confié par rapport à son objectif principal pour les prochaines semaines : retourner à la place de numéro 1 mondial. « Je viens ici avec une motivation supplémentaire pour essayer de la récupérer et de me placer premier dans la Race, en plus du classement. Comme je l’ai dit, c’est quelque chose que j’ai en tête chaque fois que je m’entraîne, j’y pense à chaque tournoi. Il n’est pas non plus obligatoire pour moi de la récupérer, mais il faut se fixer des objectifs dans l’année. Pour moi, le poste de Nº1 fait partie de mes principaux objectifs, donc dans ces grands tournois, je vais y aller, essayer de le faire correctement pour être proche et la récupérer » a déclaré le vainqueur de Wimbledon.

Très proche à la Race

Si Novak Djokovic possède aujourd'hui 3000 points d'avance sur son dauphin, le Serbe ne défendra pas tous ses points obtenus l'année dernière. Puisqu'il n'avait pas joué pendant l'été aux Etats-Unis, il a décidé d'étoffer son programme en fin de saison et abandonnera de toute façon ses points gagnés à Astana par exemple. A la Race, l'écart est donc beaucoup moins conséquent puisque 800 points séparent les deux hommes. Carlos Alcaraz aura donc l'occasion de grappiller des points cette semaine et à Shanghai (4-15 octobre) en l'absence du Serbe pour tenter de repasser virtuellement devant.

Final en apothéose ?

La logique voudrait donc que l'on termine la saison par un duel entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic à Bercy ou au Masters pour savoir lequel des deux finira numéro 1. Quoi qu'il en soit, l'Espagnol fera tout pour essayer de récupérer son trône et terminer l'année dans le trône pour la deuxième année consécutive. Mais ce serait une situation bien particulière puisque le Serbe a remporté 3 des 4 tournois du Grand Chelem...