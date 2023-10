Tennis : Alcaraz déjà tourné vers l'avenir, il prend exemple sur Nadal

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Déjà comparé à Rafael Nadal depuis son arrivée sur le circuit en raison de son attitude de guerrier sur le court, Carlos Alcaraz semble prendre la même direction que son illustre compatriote. Le jeune Espagnol, qui connaît déjà un immense succès en termes de résultats sur le circuit, veut déjà investir dans la création d'une académie en Murcie, la région dont il est originaire, en compagnie de son coach Juan Carlos Ferrero, d'après Marca. Une décision qui étonne pour un joueur aussi jeune.

A l'image de Rafael Nadal, qui a fondé son académie en 2016, Carlos Alcaraz pourrait à son tour créer un nouvel établissement pour les jeunes générations. Le numéro 2 mondial, déjà chouchou du public partout où il passe, connaît un grand succès à l'international et dans son pays, il est forcément déjà très apprécié. L'Espagne est d'ailleurs un pays très axé sur le développement du tennis, peut-être même l'un des tout meilleurs dans ce domaine.

Un projet ambitieux

Selon Marca , grand journal espagnol, Carlos Alcaraz aurait pour projet de fonder une académie de tennis aux côtés de Juan Carlos Ferrero, son coach et ancien numéro 1 mondial. La nouvelle est d'autant plus surprenante pour un joueur de 20 ans que Ferrero possède déjà une académie à son nom. Mais la relation entre les deux hommes est magnifique à voir et ces deux-là pourraient faire des étincelles...

L'Espagne, le pays du tennis

Cette mentalité n'est pas surprenante en Espagne. Depuis des décennies, le tennis est implanté là-bas et de nombreux champions ont émergé avec des profils bien différents. L'Espagne est déjà le pays où il y a le plus de joueurs étrangers qui s'y entraînent et l'industrie du tennis ne cesse de grandir ces dernières années. D'ailleurs, beaucoup d'anciens joueurs se tournent vers les jeunes générations afin de poursuivre ce grand développement.

Une mentalité différente en France