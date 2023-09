Tennis : Djokovic reçoit une invitation spéciale, il fait le show

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une année exceptionnelle ponctuée par 3 victoires en Grand Chelem, Novak Djokovic n'est pas seulement devenu le meilleur joueur de la saison mais aussi le plus grand joueur de tous les temps. Le Serbe, vainqueur à l'US Open, a décidé de prendre du temps pour revenir sur le circuit, lui qui n'a plus vraiment de grand objectif. Pourtant, il est loin de se reposer puisqu'il a accepté une invitation spéciale pour la Ryder Cup, célèbre compétition de golf.

Compétition qui a inspiré la Laver Cup, la Ryder Cup oppose la Team Europe aux Etats-Unis. Cette année, une petite édition All Star avant la réelle compétition a été organisée et plusieurs grands noms du monde du sport sont venus s'affronter. Novak Djokovic faisait donc partie des invités et était par exemple dans la même équipe que le footballeur Gareth Bale, alors que Carlos Sainz, pilote de Formule 1, et Andriy Shevchenko, Ballon d'or 2004 faisaient partie des adversaires. Pour le Serbe, c'était encore une occasion de faire le show...

Un compétiteur aguerri

Excellent raquette en main, Novak Djokovic a prouvé qu'il était également très à l'aise au golf. Le Serbe a bien profité de sa session. « Quand j’ai reçu l’invitation, je me suis ‘Mon dieu, je dois accepter’, puis j’ai commencé à poser des questions pour savoir qui participait, leur handicap. Et j’ai commencé à m’entraîner un peu plus. Quand tu deviens père, tu as moins de temps, j’ai moins joué au golf ces 6–7 dernières années, mais j’ai augmenté mes sessions de golf ces 6 derniers mois, surtout les 10 derniers jours. Je devais être prêt, je ne voulais pas avoir honte, même pire, je ne voulais pas toucher quelqu’un à la tête. Je n’ai pas d’assurance. Donc, je devais être sûr d’avoir un niveau assez bon » a-t-il confié.

Pas de repos

S'il a remporté l'US Open récemment, Novak Djokovic a décidé de prendre du temps pour se reposer et il sera absent lors de la totalité de la tournée asiatique. Le Serbe n'a plus vraiment d'objectif sur le circuit désormais si ce n'est de continuer à gagner des titres en Grand Chelem. En avance au classement, il pourrait finir par perdre sa place de numéro 1 mondial en fonction des résultats de Carlos Alcaraz. En attendant, il a pris du bon temps en remportant son épreuve à la Ryder Cup. Attention à ne pas basculer vers une nouvelle carrière, il y a aussi des Majeurs et un Grand Chelem au golf...

Le regard du public transformé ?

Ces derniers mois, Novak Djokovic a sûrement gagné en popularité grâce aux records qu'il est en train de battre. Le Serbe a convaincu beaucoup de personnes de sa suprématie et le regard sur lui a changé. D'ailleurs, il n'hésite plus à faire le show quand il en a envie et c'était le cas à la Ryder Cup, où il s'est permis une célébration à la Cristiano Ronaldo après un magnifique coup.