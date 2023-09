Tennis : Sinner pour finir en trombe ? Il fait preuve d'humilité

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 7 mondial, Jannik Sinner connaît une magnifique saison 2023 ponctuée de plusieurs premières pour lui. L'Italien, qui fait partie des grands noms pour régner sur le tennis dans les années à venir, a enfin remporté un Masters 1000 et atteint une demi-finale en Grand Chelem. Pourtant, l'écart qui le sépare de Carlos Alcaraz est encore important, même s'il a prouvé qu'il était souvent à l'aise lorsqu'il fallait défier l'Espagnol. Et il le sait.

Engagé au tournoi de Pékin où il défiera Daniel Evans pour son entrée en lice, Jannik Sinner semble être le 4ème homme cette saison. A la Race en tout cas, il est bien sûr loin derrière le trio de tête mené par Novak Djokovic mais il a une avance confortable sur Andrey Rublev et devrait valider son billet pour le Masters très prochainement. Si une certaine rivalité avec Carlos Alcaraz s'est dressée, l'Italien préfère rester concentré sur lui-même et sur ses problèmes physiques qui lui font parfois défaut.

« Je ne peux pas parler de rivalité avec Carlos »

Jannik Sinner est un joueur qui ne fait pas beaucoup de bruit et il n'est donc pas surprenant de le voir afficher une telle humilité. L'Italien de 22 ans aurait pourtant raison d'afficher une certaine confiance face à Carlos Alcaraz au vu des affrontements que ces deux-là nous ont offerts jusqu'à présent. Sur le circuit ATP, le bilan est de 3 victoires chacun, avec notamment deux affrontements en Grand Chelem en 2022. En mars dernier, Sinner avait privé l'Espagnol d'un doublé Indian Wells-Miami. « Je ne peux pas parler de rivalité avec Carlos, car j’ai l’impression qu’il a gagné tellement de choses en ce moment. Pour l’instant, il reste un meilleur joueur, non ? Il l’a montré. Il a déjà été numéro un mondial à plusieurs reprises. Je pense qu’à l’heure actuelle, la plus grande rivalité est celle qui l’oppose à Novak » a-t-il confié lors de son passage en conférence de presse.

Tennis : Medvedev en terrain conquis, il veut des retrouvailles avec Alcaraz ! https://t.co/QJQcZnsW8Z pic.twitter.com/9bLm2FeZJe — le10sport (@le10sport) September 28, 2023

Encore des progrès physiques à faire

On le sait, le principal défaut de Jannik Sinner est son physique. L'Italien, assez frêle naturellement, a souvent connu quelques pépins sur le court. Le dernier exemple en date étant bien sûr sa défaite à l'US Open cette année, même s'il a tout donné pour tenter de battre Alexander Zverev. « En ce moment, je suis très concentré sur moi‐même car je dois m’améliorer physiquement. J’ai l’impression d’avoir beaucoup de potentiel sur le plan physique… C’est une question à laquelle on répondra à l’avenir, non ? Je serais heureux d’être le rival de Carlos, c’est certain. Je sens que j’ai le potentiel pour le faire. Mais voyons voir. Tout dépend de l’avenir » poursuit-il.

Enorme fin de saison ?

Ces dernières années, Jannik Sinner n'a pas vraiment réussi à peser sur la fin de saison. En 2021, il était proche de se qualifier officiellement pour le Masters, prenant finalement une place de remplaçant et disputant deux matches. Cette saison, il fera à coup sûr partie du voyage à Turin et il aura donc l'avantage d'évoluer à domicile. Pour le moment, il va également découvrir la tournée asiatique dans son ensemble avec une première participation au Masters 1000 de Shanghai.