Tennis : Benoît Paire bourreau d'une carrière ? L'incroyable révélation du clan Djokovic

Au sommet du tennis mondial cette année, Novak Djokovic aurait pu prendre une trajectoire totalement différente dans sa carrière. Le Serbe, épargné par les blessures depuis ses débuts, a pourtant failli tout laisser tomber en 2018, alors qu'il traversait une période très difficile. C'est d'ailleurs une défaite surprenante face à Benoît Paire à Miami qui a fait sérieusement douter le plus grand joueur de tous les temps. Retour sur cet épisode traumatisant.

Immense légende du tennis, Novak Djokovic a traîné pour accomplir un grand objectif pour un joueur de ce calibre : réussir à gagner tous les tournois du Grand Chelem au moins une fois. Le Serbe a réussi cet exploit la première fois en 2016 à Roland-Garros et a relâché la pression après en connaissant un certain déclin mêlé à une gêne persistante au coude. Il y a cinq ans, il aurait pu prendre une décision incroyable...

Fatigue mentale et physique

Contrairement à beaucoup de joueurs, Novak Djokovic n'a quasiment pas connu la souffrance physique en raison d'une blessure. L'année 2017 est celle du déclin : il perd au deuxième tour de l'Open d'Australie à la surprise générale et enchaîne les résultats un peu décevants jusqu'à son abandon en quarts de finale à Wimbledon, trop gêné par son coude. Finalement, il met un terme à sa saison en déclarant avoir besoin de faire une pause parce qu'il souffre depuis bien longtemps. Un peu moins concentré depuis qu'il a gagné les 4 Grands Chelems, le Serbe met du temps à revenir même si son opération début 2018 s'est bien passée.

La défaite de trop...

Pour son retour sur le circuit, Novak Djokovic subit la loi d'un excellent Hyeon Chung à l'Open d'Australie et les choses empirent les mois suivants puisque le Serbe ne joue aucun autre tournoi jusqu'à la saison sur terre en dehors d'Indian Wells et Miami. Résultat : deux défaites d'entrée face au Japonais Daniel et à... Benoît Paire. Un épisode marquant pour le clan Djokovic. « Après ce match, il voulait arrêter. Il a rassemblé tous les membres de son équipe et leur a dit : ‘Vous savez quoi : j’en ai fini, j’arrête’. Nous avons pleuré et lui avons dit qu’il ne pouvait pas faire ça, que ce n’était pas le bon moment. Il ne voulait plus jouer au tennis, même pas voir une balle passer. Il ne voulait rien savoir du tout » a déclaré la femme du champion, Jelena Djokovic.

Un retour plus fort que jamais

Finalement, Novak Djokovic a pris du temps en famille pendant les vacances et a décidé de revenir sur le circuit avec une grande motivation. Pourtant, tout aurait pu se passer autrement pour le joueur de 31 ans à l'époque. La suite, on la connaît tous : depuis ce passage, il a remporté 12 tournois du Grand Chelem, soit la moitié de son total. Tout simplement monstrueux.