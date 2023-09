Tennis : Et si Zverev était l'homme de fin de saison ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Il est l'un des noms les plus célèbres sur le circuit ATP depuis des années. Alexander Zverev signe un retour fracassant depuis quelques mois, lui qui a connu une grave blessure lors de l'édition 2022 de Roland-Garros lorsqu'il affrontait Rafael Nadal en demi-finales. De retour dans le top 10 depuis quelques semaines, l'Allemand pourrait être l'homme de la situation en fin de saison, lui qui reste assez frais par rapport à ses adversaires.

Sa blessure aurait pu être beaucoup plus grave. Alexander Zverev s'est déchiré quelques ligaments à la cheville mais il a repris la compétition assez vite, dès le début de l'année 2023. L'Allemand de 26 ans, connu pour sa réussite sur le circuit en dehors des Grands Chelems et pour sa grande ambition, est sur le point de se qualifier pour le Masters, une affaire qui était loin d'être acquise il y a encore quelques mois.

Retour au premier plan

D'abord en grande difficulté au moment de son retour sur le circuit en début d'année, Alexander Zverev a petit à petit retrouvé des couleurs. L'Allemand a commencé à enchaîner les bonnes performances en atteignant la demi-finale de Roland-Garros notamment. Ensuite, il est monté en puissance pendant l'été, gagnant l'ATP 500 de Hambourg, son premier titre depuis le Masters en 2021. Ce mardi, il jouera pour s'offrir un deuxième titre en 2023 à Chengdu pour lancer de la meilleure des manières sa fin de saison. Actuellement, il pointe à la 7ème place à la Race et apparaît comme l'homme en forme pour gagner sa place pour Turin.

Une certaine fraîcheur, un avantage

Même s'il a beaucoup joué ces derniers temps, s'opposant parfois à ce qui se fait de mieux (défaite face à Djokovic à Cincinnati, contre Alcaraz à l'US Open), Alexander Zverev arrive avec un peu plus de fraîcheur par rapport à ses adversaires pour disputer la fin de saison. L'Allemand a déjà été assez à l'aise en Asie puisqu'il a déjà atteint les demi-finales à Shanghai en 2018 et la finale en 2019. En s'offrant le 21ème titre de sa carrière ce mardi, il prendrait une sérieuse option.

Au sommet en 2024 ?

Alors qu'il se voyait former un nouveau Big 3 en 2022 aux côtés de Novak Djokovic et de Daniil Medvedev, Alexander Zverev pourrait donc retrouver des sommets dans quelques mois en 2024. Au moment de sa blessure, il jouait à un niveau extraordinaire et il aurait eu des chances de battre Rafael Nadal sur ses terres. Malgré tout, il pourrait enfin s'offrir un Grand Chelem en 2024, lui qui était programmé pour devenir un grand champion au moment de son arrivée sur le circuit.