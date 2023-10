Tennis : L'Open d'Australie prend exemple sur Roland-Garros et commencera un dimanche !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que la saison 2023 n'est pas encore terminée, on commence à avoir des informations pour l'année prochaine. Et dans la liste des nouveautés, l'Open d'Australie se place tout en haut avec une grande nouvelle : le premier Grand Chelem de l'année s'étalera désormais sur 15 jours et non plus 14, à la manière de ce que l'on connaît du côté de Roland-Garros. A l'origine : une plainte des joueurs pour ne pas finir les matches trop tard.

Ce sera la grande nouveauté du Grand Chelem australien à partir de 2024 : le démarrage se fera un dimanche. Ce sera donc une quinzaine plus grande pour les fans de tennis et pour les organisateurs, peut-être une manière d'être un peu plus tranquilles puisque les plaintes ont été nombreuses, y compris en 2023.

Une quinzaine élargie

Même si on se doute que l'argent n'est pas une raison étrangère à cette décision, l'Open d'Australie devient donc le deuxième Grand Chelem à s'étendre sur 15 jours. Depuis longtemps, Roland-Garros a fait la même chose, ce qui permet de commencer la fête un peu plus tôt et de démarrer le tournoi pendant une partie du week-end pour les premiers tours. Et ce changement paraît très intéressant pour l'organisation du tournoi.

Des premiers tours plus éparpillés

C'était l'un des problèmes à l'Open d'Australie comme dans beaucoup d'autres tournois d'ailleurs : la programmation est dense et parfois, les joueurs peuvent terminer leur match très tard dans la nuit. C'était le cas pour Andy Murray en 2023 qui a terminé à 4h05 du matin son match du deuxième tour au terme d'un immense combat. Avec ce jour en plus, les organisateurs ont plus de place pour permettre à tout le monde de jouer ses premiers tours dans les meilleures conditions possibles. « Nous avons écouté les retours des joueurs et des fans et avons le plaisir d'annoncer une solution pour réduire les fins de matches tardives. La journée supplémentaire permettra d'atteindre ce but et d'offrir une meilleure programmation aux fans et aux joueurs » a précisé Craig Tiley, le directeur du tournoi.

Plus de retard sur la night session

A l'Open d'Australie, la Rod Laver Arena, le court principal, offrait une night session tous les jours après déjà 3 matches pendant la session de journée. Parfois, celles-ci étaient légèrement décalées en raison de la longueur des matches, ce qui posait beaucoup de problèmes. Désormais, seuls deux matches auront lieu en journée et toujours deux en night session.