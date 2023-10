Tennis : Nouveau pétage de plombs d'un joueur, l'ATP doit sévir

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Il n'est pas rare de voir un joueur de tennis casser sa raquette de frustration et s'énerver contre lui-même sur un court de tennis. Mais les incidents donnant lieu à une disqualification sont un peu plus rares. Pendant les qualifications du Masters 1000 de Shanghai, Marc Polmans, 140ème mondial, pourtant en grande forme cet été, a commis une grave erreur en expédiant directement (involontairement) une balle dans la tête de l'arbitre. Un scénario qui continue d'être observé année après année.

Si certains joueurs ont du mal à garder leur calme parfois, jusqu'à prendre des points de pénalité, rares sont ceux qui finissent par être disqualifiés. Et tout est possible à tous les niveaux, quand on se souvient notamment de Novak Djokovic à l'US Open en 2020, lorsqu'il avait envoyé sans regarder une balle sur une juge de ligne, provoquant sa disqualification. L'ATP doit peut-être prendre des mesures un peu plus autoritaires pour éviter ces incidents...

Grosse colère... sur balle de match

C'est un peu le paradoxe de cette situation entre l'Australien Marc Polmans et l'Italien Stefano Napolitano. Le premier cité menait 7/6 6/6 et 6 points à 5 dans le tie-break du deuxième set lorsqu'il a perdu ce point qui lui aurait donné la victoire. Pourtant, il n'y avait pas encore de quoi s'inquiéter. Mais non : frustré par sa volée ratée, il balance la balle qui atterri directement dans la tête de l'arbitre de la rencontre. Une disqualification inévitable.

SCÈNE INCROYABLE lors des qualifications pour le Masters 1000 de Shanghai. Alors qu'il menait d'un set et se rapprochait de la victoire, Marc Polmans manque une balle de match et balance une praline qui atterrit sur l'arbitre. 😳Disqualification. ❌️pic.twitter.com/g34nzdY3XN — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 3, 2023

Un épisode déjà connu

Pour un joueur en plein milieu de carrière, cet incident pourrait avoir de lourdes conséquences. En plus d'une grosse amende, Polmans s'expose à une suspension qui ne serait pas imméritée. D'ailleurs, cet épisode rappelle celui de Denis Shapovalov en 2017 en Coupe Davis quand il était âgé de 17 ans à l'époque. Le jeune espoir canadien perdait largement et s'était lancé emporté par la colère en balançant également une balle dans la tête de l'arbitre français Arnaud Gabas, obligé de se faire opérer de l'œil par la suite. Shapovalov avait très bien rebondi ensuite en se révélant au grand public à Toronto chez lui plus tard dans la saison, déclarant que cet épisode l'avait « en quelque sorte aidé. »

L'ATP doit réagir

A l'époque, Denis Shapovalov avait écopé d'une "légère" amende de 7000 dollars, tout de même conséquente pour un joueur de 17 ans qui débutait à peine sa carrière professionnelle. Dans ces cas-là, le règlement prévoit normalement une amende pouvant aller jusqu'à 12 000 dollars mais l'ATP doit peut-être revoir ses sanctions. Il y a quelques mois, Hugo Gaston avait écopé d'une amende de 144 000 dollars, finalement réduite à 72 000 sous réserve de bon comportement, pour anti-jeu.