Tennis : Un Français rejoint Djokovic Nadal et Federer, c’est historique !

Benjamin Labrousse

À eux trois, Rafael Nadal, Roger Federer, et Novak Djokovic se partagent de nombreux records, notamment en termes de longévité. Mais cette semaine, Adrian Mannarino a réussi l’exploit de rejoindre ceux considérés comme les plus grands tennisman de l’histoire en remportant l’ATP 250 de Sofia (Bulgarie). Et pour cause, le Français a remporté son 3ème titre de l’année, et ce à au moins 35 ans. Explication.

Le Tennis tricolore est-il en train de connaître une véritable révolution ? Ce qui est certain, c’est que les Français ont brillé en cette fin de saison avec les victoires à Metz et Sofia d’Hugo Umbert et d’Adrian Mannarino. Respectivement classés 23ème et 25ème à l’ATP, les deux joueurs vont réaliser une belle avancée au classement puisque qu’Hugo Umbert va faire son entrée au sein du top 20 terminant 1er Français, alors qu’Adrian Mannarino va égaler son meilleur classement en carrière en remontant jusqu’à la 22ème place. À 35 ans, celui qui est parfois surnommé « le divin chauve » a réalisé une année 2023 pour le moins sensationnelle.

Tennis : Il annonce du lourd pour Djokovic https://t.co/kuJX25TGyu pic.twitter.com/NCPzJew03a — le10sport (@le10sport) November 12, 2023

Adrian Mannarino réalise sa plus belle saison en carrière

Et pour cause, Adrian Mannarino semble agir comme le bon vin. Après avoir décroché son premier titre ATP en 2019 à Bois-le-Duc, puis enchaîné avec un titre à Winston-Salem l’an passé, le joueur Français a obtenu 3 titres en 2023. Après les ATP 250 de Newport (gazon) en juillet dernier, puis d’Astana (dur) en septembre, Adrian Mannarino s’est imposé à Sofia ce lundi. Tombeur du Britannique Jack Draper en finale (7-6, 2-6, 6-3), ce dernier est rentré dans la légende.

Mannarino aux côtés de Nadal, Federer, et Djokovic !