Tennis : Medvedev encore en pleine forme, il a du mal à y croire

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 3 mondial, Daniil Medvedev est le premier qualifié pour les demi-finales du Masters. A la faveur de deux victoires en deux sets, le Russe a déjà validé son billet et peut partir tranquille face à Carlos Alcaraz vendredi. Joueur ayant le plus joué (et gagné) le plus de matches cette année, Medvedev arrivait pourtant un peu fatigué à Turin. Vainqueur en 2020, il sera pourtant présent pour la troisième fois de sa carrière en demi-finales du Masters dans le but de gagner pourquoi pas un 21ème titre dans une ville différente.

L’année 2023 avait pourtant mal commencé pour Daniil Medvedev. Eliminé au troisième tour de l’Open d’Australie, le Russe était sorti quelques semaines du top 10. Finalement, il a très bien rebondi ensuite et a repris sa place parmi les tout meilleurs joueurs du monde. Finaliste de l’US Open, il a également connu une belle fin de saison malgré ses défaites précoces à Shanghai et Paris. Vainqueur d’Alexander Zverev mercredi, il a pourtant confié ne pas se sentir au sommet de sa forme.

Fin de saison difficile ?

Daniil Medvedev connaissait une fin de saison un peu similaire à celle de l’année dernière. En 2022, il a perdu un gros match à Paris avant d’aller au Masters et de perdre ses trois matches au tie-break du troisième set. « Parfois je ne comprends vraiment pas le tennis. L’an dernier, en arrivant à Turin, je ne suis pas senti bien tout de suite. J’étais bien dans la ville, mais pas sur le court. C’est pareil cette année. La défaite contre Dimitrov a été difficile. Je suis resté à Paris quelques jours, mais je ne me sentais pas bien » a-t-il confié.

En forme pour gagner le titre ?

Habitué à faire partie des joueurs jouant le plus de matches dans une saison, Daniil Medvedev ne déroge pas à la règle en 2023. Le Russe connaît bien cette fatigue et la plupart du temps, il sait la gérer. Et pour le moment, la situation est bien différente par rapport à 2022. « Contrairement à l’an dernier, je me sentais bien sur le court. Et en arrivant ici, je me sentais de mieux en mieux avant le premier match. Je me disais que quitte à me sentir aussi bien, il fallait le montrer en match. J’y suis arrivé et j’en suis content » poursuit-il. Pour rappel, il a battu sans difficulté Andrey Rublev et s’est sorti d’un match laborieux face à Zverev dans lequel l’Allemand aurait pu prendre l’avantage. Qualifié pour les demi-finales, il visera un autre titre au Masters.

Implication totale contre Alcaraz ?

Vendredi, Daniil Medvedev disputera son dernier match de poules face à Carlos Alcaraz. Grâce à ses deux victoires et aux résultats actuels des autres, le Russe est déjà qualifié pour les demi-finales. Il arrive souvent que dans cette situation, un joueur ménage un peu ses efforts pour la suite du tournoi. Pourtant, en conférence de presse, le numéro 3 mondial a confié qu’il ferait tout pour mener la vie dure à l’Espagnol.