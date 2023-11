Tennis : La France s'écroule, une performance à l'image de la saison

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Qualifiée pour la phase finale de la Billie Jean King Cup, l'équipe de France n'a pas su se défaire de l'Italie mercredi et n'avait pas son destin entre les mains avant la rencontre de ce vendredi. Mais avant de faire face aux Allemandes, la compétition est déjà terminée pour les Bleues puisque l'Italie s'est également imposée face à l'Allemagne. Pourtant, tout semblait bien parti...

Le bilan de la saison côté féminin n'est pas très bon cette année. Le tennis français a eu du mal à s'exprimer et même Caroline Garcia, qui était 4ème mondiale au moment d'attaquer 2023, n'a pas répondu aux attentes placées en elle. D'ailleurs, la rencontre face à l'Italie avait l'allure de la pâle copie des performances de l'année. Pourtant l'espoir était permis face aux voisines italiennes, comme l'a souligné Alizé Cornet en début de semaine.

La France déjà éliminée

Pour rappel, 12 équipes ont réussi à se qualifier pour les phases finales de la Billie Jean King Cup à Séville. Elles sont réparties en groupes de 3 et la France faisait donc face à l'Italie et l'Allemagne et malheureusement, avant le duel ce vendredi, l'aventure est déjà terminée pour les Bleues. En effet, en perdant les deux rencontres de simple face à l'Italie, Alizé Cornet et Caroline Garcia devaient espérer une victoire de l'Allemagne jeudi pour avoir une chance. Les Allemandes ont elles aussi perdu la rencontre et sont éliminées. L'Italie est donc qualifiée pour les demi-finales.

Grosse déception

Pour affronter l'Italie, Julien Benneteau, le capitaine, a fait logiquement confiance à l'expérience de Caroline Garcia et Alizé Cornet. C'est la Niçoise qui a commencé face à Martina Trevisan, demi-finaliste de Roland-Garros en 2022 mais elle a fini par s'écrouler malgré le gain du premier set. De son côté, la numéro 1 tricolore a sombré malgré beaucoup d'occasions. « C’est dur de revenir sur tout ça mais oui j’ai le match en main plusieurs fois. Tennistiquement, je suis meilleure au final et c’est à moi de gagner ce match pour l’équipe. J’ai le truc en main, je ne sais pas si c’est de la déconcentration, un peu moins de rigueur sur mon placement, un mauvais choix ou si je veux en mettre un peu trop et je dépasse la limite de ce que j’arrive à maîtriser » regrettait-elle dans des propos rapportés par L'Equipe .

