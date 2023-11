Tennis : Djokovic surpasse Federer, Nadal est largué

Arnaud De Kanel

Novak Djokovic est passé par toutes les émotions à Turin. Sauvé de justesse par la victoire de Jannik Sinner contre Holger Rune pour rallier les demies finales, le Serbe a pris sa revanche sur l'Italien (6-3, 6-3) qui l'avait battu en poules, remportant ainsi son 7ème Masters, soit un de plus que la légende Roger Federer.

Le patron du tennis mondial, c'est bien lui. A 36 ans, Novak Djokovic a conclu sa saison en beauté en s'adjugeant son 7ème titre l'année à Turin. « Merci à mon équipe, on vit des bons moments mais aussi des instants plus délicats. Merci donc de réussir à m’aider à aller chercher cette coupe qui a une saveur différente cette année. Le travail que nous faisons est remarquable car on y met aussi de la joie et de la sérénité. Je veux aussi remercier les fans italiens car à Rome comme ici à Turin, vous êtes des grands connaisseurs de tennis. Cela a été un honneur de jouer devant vous d’autant que j’ai réalisé l’une des meilleures saisons de ma carrière », a déclaré Djokovic après son sacre en finale des Masters. Tombeur de Jannik Sinner en deux sets ( 6-3, 6-3) et 1h43 de jeu, le Serbe est encore un plus entré dans la légende de son sport.

Big Titles + Big Three 🏆 @DjokerNole extends his lead after a historic win in Turin 😤#NittoATPFinals pic.twitter.com/RJ1lifD29n — ATP Tour (@atptour) November 19, 2023

Un Masters de plus que Federer

Vainqueur en 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2022, Novak Djokovic a donc remporté son septième Masters ce dimanche à Turin. Le Serbe a disposé de Jannik Sinner qui l'avait pourtant battu un peu plus tôt dans la semaine. Mais voilà, on ne bat jamais Nole deux fois dans un même tournoi, Nikolay Davydenko (2008), Roger Federer (2015) et Alexander Zverev (2018) peuvent en témoigner. Avec ce sacre, Djokovic devance donc Roger Federer d'une unité au « Tournoi des Maitres ». Le numéro un mondial est désormais loin, très loin de Rafael Nadal qui ne l'a jamais remporté, et il continue d'affoler les compteurs.

400ème semaine à la tête du classement ATP

C'est un règne sans fin pour Novak Djokovic. Assuré de terminer la saison à la première place du classement ATP après sa victoire au Rolex Paris Masters de Bercy, le Serbe entame sa 400ème semaine en tant que numéro un mondial, soit plus de 7 ans au cumulé. Il devance largement Roger Federer (310 semaines) et Pete Sampras (286 semaines). Une nouvelle fois, Rafael Nadal est largué dans ce classement. Il ne reste plus qu'à aller chercher le record de titres pour Djokovic désormais, sans oublier les JO à Paris. Avec 98 trophées, le Serbe deviendra sans aucun doute centenaire en 2024 et continuera de se rapprocher de ceux qui le précèdent, à savoir Roger Federer (103 titres) et Jimmy Connors (109 titres). Hors norme.