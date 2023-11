Avant le choc, il donne la recette pour battre Djokovic

Alexis Brunet

En ce moment se déroule le Masters de Turin. Un tournoi qui réunit les huit meilleurs joueurs au classement mondial. Carlos Alcaraz s'est dernièrement qualifié pour les demi-finales, et il sera opposé à un gros morceau, Novak Djokovic. Avant de défier une nouvelle fois le Serbe, le numéro deux mondial à donner les clés pour, peut-être, le vaincre.

Le gratin du tennis mondial est en ce moment réuni en Italie. Les meilleurs joueurs du monde se disputent la victoire finale du Masters de Turin. Un tournoi qui réunit les huit meilleurs joueurs du monde. On connaît déjà les affiches des demi-finales, puisque Daniil Medvedev sera opposé à Jannik Sinner, et Carlos Alcaraz retrouvera lui pour sa part, Novak Djokovic.

Alcaraz donne la recette pour vaincre Djokovic

Avant de disputer sa demi-finale face à Novak Djokovic, Carlos Alcaraz s'est exprimé au sujet de son adversaire. L'Espagnol a conscience que cela ne sera pas facile, mais il sait comment poser des soucis au Serbe. Ses propos sont relayés par We Love Tennis . « Je suis probablement plus fort mentalement. En ce moment, par rapport à Paris, j’ai parlé de la gestion de la pression, des moments difficiles. À Paris, je n’ai pas géré la pression. J’ai appris à connaître cette situation. Ensuite, il y a eu Wimbledon et Cincinnati. C’était un très, très bon match. Je pense que face à quelqu’un comme Novak, il faut rester fort mentalement et faire face à la pression qu’il exerce sur vous à chaque balle, à chaque point. Je pense que j’ai beaucoup appris à ce sujet. Je pense que je suis prêt à l’affronter demain. »

Nouveau record en vue pour Djokovic ?

Novak Djokovic aura sûrement envie de briller face à Carlos Alcaraz, l'homme qui l'a privé du Grand Chelem calendaire, à Wimbledon. De plus, si le Serbe l'emporte en finale à Turin, il deviendra le joueur de l'histoire le plus titré lors de ce Masters. Il est pour le moment bloqué à six titres, à égalité avec Roger Federer.