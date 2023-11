Masters : Djokovic ennemi public numéro 1, il est seul au monde

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Assuré de terminer l'année sur le fauteuil de leader du classement ATP pour la huitième fois de sa carrière, un nouveau record, Novak Djokovic est surtout l'homme à abattre en ce moment. Le Serbe, qui n'avait plus perdu depuis la finale de Wimbledon en juillet dernier, s'est incliné face à Jannik Sinner mardi soir après un combat de 3h09. Comme il en a pris l'habitude, le numéro 1 mondial s'est attiré les foudres du public complètement acquis à la cause de l'Italien (à juste titre), mais cette fois il n'a pas réussi à inverser la tendance.

Auteur d'une année exceptionnelle, Novak Djokovic a validé sa place de numéro 1 mondial que lors de son premier match au Masters et de sa victoire face à Holger Rune en 3 heures. Mais le Serbe était attendu mardi soir pour savoir comment il allait se comporter face au chouchou du public turinois, Jannik Sinner. Et comme au Rolex Paris Masters où il avait été sifflé par le public, le Serbe a tenu à répondre gentiment aux huées lorsqu'il a gagné le deuxième set par exemple ou même lors de changements de côté.

Un champion contesté

Désormais le plus grand joueur de tous les temps en termes de palmarès, Novak Djokovic n'en reste pas moins un champion très contesté qui provoque souvent les sifflets du public partout où il passe. Lorsque celui-ci a applaudi sa seule double faute du match, il a fait mine de vouloir encore plus de huées avec un sourire qui en disait long. Lors d'un changement de côté en fin de match, le Serbe s'est même transformé en chef d'orchestre pour diriger les sifflets de la salle. « C’est normal. Il n’y a rien d’étrange à ça. C’est normal qu’ils veuillent me battre. J’ai déjà remarqué que chaque joueur est encore plus motivé pour me battre, quel que soit l’endroit où je joue dans le monde. J’ai joué dans des conditions vraiment difficiles » confie-t-il.

Accident en vue ?

Vainqueur de ses 19 derniers matches avant d'affronter Jannik Sinner, Novak Djokovic est donc tombé pour la première fois depuis Wimbledon. Le Serbe a en plus perdu au tie-break du 3ème set, un de ses points forts. L'Italien est devenu à cette occasion le troisième joueur de moins de 23 ans à réaliser cette performance face à Djokovic après Nadal et Alcaraz. Le Serbe, pas dans la meilleure forme de sa vie, en témoigne sa tolérance à l'échange, a tout de même joué plus de 6 heures en deux matches avant d'affronter Hubert Hurkacz jeudi. C'est beaucoup, et cela pourrait lui coûter cher pour la suite des événements.

Toujours le record en tête

Même si Novak Djokovic s'est incliné lors de son deuxième match au Masters, il reste tout de même en bonne position pour se qualifier pour les demi-finales. Pour rappel, le Serbe en est à 16ème participation dans ce tournoi si prestigieux. Il n'a pas passé la phase de poules à 4 reprises, la dernière fois en 2019. Jeudi, il retrouvera un joueur qui ne l'a jamais battu et devrait réussir à s'imposer. Cette semaine à Turin, Djokovic vise un septième titre record au Masters.