Terrassé par Djokovic, il lui rend un vibrant hommage

Benjamin Labrousse

Quelques semaines après sa victoire lors du Masters de Paris-Bercy, Novak Djokovic a réédité en s’imposant face à Jannik Sinner (6-3, 6-3) en finale de l’ATP Finals de Turin ce dimanche. Pourtant vainqueur du Serbe mardi dernier, l’Italien n’a rien pu faire face à ce dernier, et il a tenu à rendre un bel hommage à son bourreau après la rencontre.

David contre Goliath. Sur le papier, Jannik Sinner espérait capitaliser sur sa forme excellente ainsi que sur son succès récent face à Novak Djokovic. Toutefois, l’Italien a sombré ce dimanche en finale de l’ATP Finals. A domicile, ce dernier espérait faire chuter le numéro un mondial, qui de son côté, n’a laissé aucune place au doute à Turin. Vainqueur en deux sets (6-3, 6-3), le tout en 1h44, Novak Djokovic a terrassé le joueur de 22 ans avec une facilité déconcertante. Vainqueur de trois Grands Chelems cette saison, et désormais de l’ATP Finals, Nole a une fois encore prouvé qu’il restait l’homme à abattre sur le circuit.

«Le meilleur au monde», il rend hommage à Djokovic https://t.co/bSvLdiO0SM pic.twitter.com/FfoqvasuTe — le10sport (@le10sport) November 19, 2023

« Novak Djokovic a éteint la jeunesse »

Ancienne joueuse, Justine Henin a d’ailleurs noté le fait que la nouvelle génération ne parvenait toujours pas à faire tomber le numéro un mondial : « Novak Djokovic a éteint la jeunesse ces deux derniers jours. Et ça joue en face ! Alcaraz avec plus de questionnement sur son état de forme mais Sinner a développé un niveau de jeu monstrueux toute la semaine et aujourd’hui (dimanche), il ne peut pas exister face à ce Novak Djokovic » .

« Trois tournois du Grand Chelem cette saison, en remportant autant de tournois »