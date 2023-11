Masters : Alcaraz prêt à frapper un grand coup, il s'est relancé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pour sa première participation au Masters de Turin, Carlos Alcaraz n'est pas arrivé dans les meilleures conditions. L'Espagnol, fatigué par sa saison, manque d'énergie pour le dernier rendez-vous de l'année et prend moins de plaisir sur le court depuis un moment déjà. Battu par Alexander Zverev pour ses débuts dans la compétition alors qu'il avait gagné le premier set, le numéro 2 mondial a relancé la machine face à Andrey Rublev. Ce vendredi, il s'attaque à Daniil Medvedev, un adversaire face auquel il avait pris un coup sur la tête à l'US Open.

Moins tranchant à chaque fois qu'il dispute un match depuis des mois, Carlos Alcaraz n'a pas réussi son objectif : finir l'année devant Novak Djokovic au classement. L'Espagnol avait perdu quasiment toute chance en s'inclinant d'entrée au Rolex Paris Masters. Pire encore : sa confiance a diminué et ce n'était pas du tout une bonne nouvelle à l'approche du Masters. Même s'il était plutôt convaincant face à Rublev, il devra réaliser une sacrée performance pour venir à bout de Medvedev.

La clé : frapper plus fort

Frustré par la surface en début de semaine, qu'il juge très rapide, Carlos Alcaraz a dû s'adapter comme tous les joueurs. En effet, la surface du Masters cette année est tout simplement la plus rapide quand on prend les statistiques de l'ATP. Pour réussir à s'exprimer, l'Espagnol a confié avoir adopté une stratégie. « J’ai parlé avec Juan Carlos (Ferrero) de mes récentes difficultés. J’ai passé une très bonne journée à l’entraînement hier (mardi), où j’ai pratiqué des choses pour aujourd’hui (mercredi). J’ai un peu mieux compris comment jouer dans ce tournoi. J’ai compris que pour réussir, je devais frapper plus fort que mon adversaire. C’est la clé pour avoir une chance ici. C’est ce que j’ai fait. L’objectif d’aujourd’hui était absolument de retrouver mon niveau habituel, quel que soit le résultat final » révélait-il après sa victoire face à Andrey Rublev.

Confiance retrouvée ?

Battu par Roman Safiullin à Bercy, Carlos Alcaraz est apparu sans solutions, un peu comme lorsqu'il est tombé face à Jannik Sinner un mois plus tôt à Pékin. L'Espagnol est moins capable de créer du jeu mais face à Rublev, il a réussi à dominer la rencontre en se montrant très solide et en frappant très fort. Cette victoire face au numéro 5 mondial pourrait compter face à Daniil Medvedev ce vendredi, qu'il devra absolument battre.

Grand défi pour Alcaraz

On peut regretter la programmation douteuse du Masters cette année puisque c'est bien Carlos Alcaraz qui ouvrira le bal ce vendredi face à Daniil Medvedev. En cas de victoire, il sera automatiquement qualifié ce qui fait que le match de la soirée comptera pour du beurre. Mais ce qui semble plus important c'est d'abord de réaliser une bonne performance face au numéro 3 mondial pour enfin sortir la tête de l'eau.